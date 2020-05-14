2020-05-14T16:13:46+03:00
Происшествия

Успели за секунду до трагедии: в Липецке полицейские спасли мужчину, который чуть не сорвался с моста

Человека схватили за одну руку в тот момент, когда он уже разжал вторую, и затащили обратно [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Спасенного передали бригаде скоройСпасенного передали бригаде скоройФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
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Трагедия едва не случилась этим утром, 14 мая, в районе моста через Каменный лог на улице Терешковой в Липецке. Около 10 утра в том районе патрулировал территорию наряд ППС – прапорщик полиции Вячеслав Мишанин, старший сержант полиции Ольга Полянских и сержант полиции Дмитрий Федотов.

Проезжая на служебной машине, полицейские заметили человека, который висел на перилах по другую сторону моста, держась руками за ограждение. Стражи порядка мгновенно выбежали из машины и помчались к перилам.

– Было ясно, что мужчина держится из последних сил и вот-вот упадет с большой высоты на камни в логу, – прокомментировали в пресс-службе УМВД области.

По факту полицейские успели за секунду до трагедии – патрульные схватили мужчину за одну руку в тот момент, когда он уже разжал вторую и смогли удержать. Происходящее заметил проезжавший мимо мотоциклист и тоже прибежал на помощь – втроем они подняли человека и затащили обратно через перила на мост.

Человек висел на перилах с обратной сторону моста Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Человек висел на перилах с обратной сторону мостаФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По данным полиции, мужчина находился в шоковом состоянии и толком не мог объяснить, в чем причина столь опасного поступка. Липчанина проводили в отдел, успокоили, установили личность и вызвали скорую.

Уже в отделении мужчина отошел от шока и признался, что попал в сложную жизненную ситуацию, но как он оказался за перилами моста, помнит плохо. Дальнейшей судьбой человека теперь занимаются врачи.

Полицейские поймали за руку мужчину, который пытался спрыгнуть с моста.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Как рассказал командир отделения взвода роты № 1 отдельного батальона ППСп УМВД России по городу Липецку Вячеслава Мишанина, патрульным нередко приходится сталкиваться с неординарными ситуациями, поэтому они готовы даже к такому.

Также Вячеслав Мишанин и Дмитрий Федотов сердечно поблагодарили мотоциклиста, который не остался равнодушным и помог человеку в беде.

– Все произошло быстро, и мы, к сожалению, не успели узнать имя нашего помощника, – объяснили полицейские. – Но, мы надеемся, что он прочитает эти строки, и передаем ему большую благодарность за его неравнодушие и поддержку, благодаря которой, удалось спасти жизнь человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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