Коронавирус в Липецке, последние новости на 17 мая 2020 года: водители автобусов проходят через дезинфекционные рамки

В целях борьбы с распространение коронавиурса в Липецке появился уникальный дезинфекционный пост. Рамку с раствором установили для водителей общественного транспорта на городском предприятии «Липецкий пассажирский транспорт».

Теперь все сотрудники предприятия, почти 700 человек, каждый день проходят сквозь рамки с форсунками, которые разбрызгивают специальный раствор. Таким путем происходит дезинфекция верхней одежды. Как сообщили в пресс-службе мэрии, концентрация раствора уничтожает только частицы вируса на одежде, но не наносит вред человеку.

В Липецке появился уникальный дезинфекционный пост для водителей.Видео пресс-службы администрации города

– Перед выходом на линию и в перерывах автобусы обрабатываются специальным средством, которое распыляют при помощи мотопомпы, – поясняет директор предприятия Роман Дякин. – Особое внимание нужно уделить и водителю, который за день контактирует с огромным количеством людей – это и диспетчеры, и начальники колонн, и пассажиры. Поэтому мы хотим максимально снизить риск как для самого сотрудника, так и для его близких.