НЛМК окажет дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам предприятия

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, выделил около 30 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников на фоне пандемии коронавируса.

Компания уже предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату.

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» окажет денежную помощь 109 семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудникам - одиноким родителям.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам Новолипецкого комбината доставят наборы с продуктами и предметами первой необходимости. В ближайший месяц планируется доставить более 10 тыс. наборов бывшим работникам предприятия. В течение апреля аналогичную помощь уже получили более 340 одиноких пенсионеров НЛМК, сейчас на нее могут рассчитывать все ветераны комбината.

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«В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Наши сотрудники – представители многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры комбината также в зоне риска. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи. В этой работе нам помогают социальный партнер комбината – благотворительный фонд «Милосердие» и наши волонтеры», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.