2020-05-19T10:16:31+03:00
Общество

НЛМК окажет дополнительную социальную помощь сотрудникам и ветеранам предприятия

На это выделено около 30 млн рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, выделил около 30 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников на фоне пандемии коронавируса.

Компания уже предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату.

Социальный партнер Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие» окажет денежную помощь 109 семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудникам - одиноким родителям.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам Новолипецкого комбината доставят наборы с продуктами и предметами первой необходимости. В ближайший месяц планируется доставить более 10 тыс. наборов бывшим работникам предприятия. В течение апреля аналогичную помощь уже получили более 340 одиноких пенсионеров НЛМК, сейчас на нее могут рассчитывать все ветераны комбината.

.

.

«В связи с пандемией коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Наши сотрудники – представители многодетных семей, одиноких родителей, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры комбината также в зоне риска. Именно на них сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи. В этой работе нам помогают социальный партнер комбината – благотворительный фонд «Милосердие» и наши волонтеры», - прокомментировал управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Обращения к депутатам Воронежской областной Думы все чаще приходят через электронную приемную граждан
В первом квартале 2020 года зафиксирован почти двукратный рост числа таких заявлений по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
Новости 24
Не смогли покататься и сожгли: студент и двое подростков под Липецком угнали машину
Число выздоровевших от коронавируса в Липецке на 19 мая 2020 года: за день выписали 23 человека
В Липецке новый начальник управления главного смотрителя
Под Липецком в сливной яме утонул 4-летний ребенок
«Открытие» одобрил липчанам первые льготные кредиты
В Липецке снова ожидается сильный ветер
В понедельник в Липецке и области запретят продавать алкоголь
В магазине Липецка покупательница отказалась надевать маску: куда пожаловаться на нарушение?
В Липецке нашли интернет-мошенника, который оставил подростка без смартфона
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года составило 1298 человек
Липецкий извращенец, совращавший 5-летнюю девочку, отправится в колонию на 14 лет
В центре Липецка из-за упавшего от ветра дерева образовалась пробка
В Липецке ищут 16-летнего подростка
Коронавирус в Липецке, новости на 19 мая 2020 года: ГИБДД работает в особом режиме
Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: в Грязинском районе больше всего заболевших за сутки
Школу на Манеже в Липецке обещают сдать в июле