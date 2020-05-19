2020-05-18T19:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 18 мая 2020 года: за период пандемии воздух в городе стал чище

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 19 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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По мнению специалистов, в Липецке улучшилось состояние воздуха во время коронавирусаПо мнению специалистов, в Липецке улучшилось состояние воздуха во время коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 19 мая 2020 года - на территории Липецкой области с 10 марта ввели режим повышенной готовности в связи с коорнавирусом. С того момента до настоящего времени специалисты изучали, как изменились показатели загрязнений воздуха. Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора, исследования проводили Роспотребнадзор, Росгидромет, а также с помощью дистанционного зондирования Земли.

По данным Росгидромета, среднесуточные концентрации углерода не превышали среднесуточную норму - как и до введения режима. При этом специалисты отметили превышение маскимально разовых концентраций специфических загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор провел 1 344 исследования в двух маршрутных постах. Исследовали 28 веществ. Результаты соответствовали гигиентическим нормативам.

Также контроль провели лаборатории Росприроднадзора - 459 исследований проб воздуха, отобранных в 28 точках Липецка по 8 загрязняющим веществам. Выявлены превышения нормативов по сероводороду и фенолу. Также выше нормы показатели по диоксиду азота, концентраций взвешенных частиц РМ2.5, взвешенных частиц РМ2.5.

Чтобы оценить изменение состава атмосферного воздуха специалисты использовали экспериментальный зондировщик. Приземные концентрации восстановили с использованием результатов расчетов глобальной химической транспортной модели. В итоге оказалось, что концентрация диоксида азота снизилась на 18%. Аналогичное произошло с диоксидом серы.

Проанализировав все данные, специалисты пришли к выводу, что в период режима состояние воздуха в Липецке улучшилось. При этом промышленные предприятия все еще загрязняют атмосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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