Коронавирус в Липецке помешал построить питомник для бездомных животных

В этот вторник, 19 мая, в горсовете Липецка прошло онлайн заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Депутаты обсудили закон об обращении с животными, который вступил в силу с 1 января этого года. В нем прописаны условия для выгула животных и правила обращения с бездомными кошками и собаками.

Чтобы создать условия по всем пунктам, Липецку из областной казны выделили 21 млн. рублей. Из этих денег уже заключили договор почти на 300 тыс рублей с фирмой по отлову и содержанию бездомных животных. Как сообщили в пресс-службе горсовета, на оставшиеся деньги формируют техзадание для конкурса.

Но строительства приюта для животных в сумму не заложили. Муниципального приюта в Липецке нет. А те, что содержат зооактивисты, не соответствуют никаким требованиям. Поэтому сейчас бездомных собак и кошек подрядчик отвозит на передержку в Тербуны. Соответствующий всем требованиям закона приют может стоить городу от 19 до 56 млн рублей. Например, питомник в Астрахани на 300 четвероногих душ обошелся в 30 млн, еще 4 млн нужно на проект. У городе нет таких денег. Чиновники планировали, что получат их по программе из федерального бюджета, но коронавирус помешал.

Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Дергунов рассказал, что для приюта рассматривают две площадки: участок в 20 000 м2 на Промышленном проезде и на улице Тимирязева.

По поводу частных питомников чиновники ответили депутатам, что требования к ним утвердили недавно и власти готовы ответить на вопросы зоозащитников и помочь.

Также председатель департамента сообщил, что за ближайшие 4 года в Липецке должны обустроить 20 новых площадок для выгула собак, в том числе в парках и скверах. Деньги возьмут из городского бюджета.

Кстати сейчас на весь Липецк всего две официальные площадки по выгулу собак: одна в районе Каменого лога между 11 и 15 микрорайонами и еще одна – в Сокольском парке.