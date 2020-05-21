2020-05-21T09:32:44+03:00
Общество

На отремонтированном проспекте Победы в Липецке обновят и фасады домов

Чиновники решили сразу совместить несколько программ по благоустройству [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Совсем скоро здесь будет красивоСовсем скоро здесь будет красивоФото: Лия МУРАДЬЯН
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Накануне мэр Липецка проехала по проблемным районам города – где давно требуется ремонт и там, где он уже идет по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В первую очередь заехали на Заводскую площадь, о которой говорят уже не первый год. Но кроме разгона стихийной торговлю, больше ничего там не происходило. На площади все также разбитый асфальт, грязь и абы как расставленные киоски. В этом году территорией наконец-то займутся.

Проспект Победы планируют благоустроить сразу по трем программам.Видео пресс-службы администрации Липецка

– Мы обновим проезжую часть и тротуары, но нужно благоустроить и саму площадь, – сказала Евгения Уваркина. – Понимаю, что торговые точки находятся в собственности, а земля вокруг принадлежит муниципалитету.

Мэр предложила встретится с владельцами торговых объектов и договориться, что администрация благоустроит территорию, а бизнесмены будут поддерживать порядок. Видеоконференция с предпринимателями состоится после того, как чиновники подготовят эскизы благоустройства площади и предложения по дизайну вывесок и павильонов, которые будут там стоять.

Проспект Победы превратят в одну из самых красивых частей города Фото: Лия МУРАДЬЯН

Проспект Победы превратят в одну из самых красивых частей городаФото: Лия МУРАДЬЯН

Заехали и на проспект Победы, который перестраивают с начала весны. На данный момент подрядчики и коммунальщики опережают график. Вице-мэр Константин Востриков сообщил, что в первую очередь будут открывать часть проспекта от Кольцевой площади до улицы Механизаторов, чтобы разгрузить Индустриальную.

Причем на проспекте Победы решили за год воплотить сразу три программы: БКАД, Формирование комфортной городской среды и обновление фасадов домов по капремонту. Власти надеются, что осенью им удастся все закончить и отчитаться правительству.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это позволит превратить проспект Победы в одну из самых красивых и современных магистралей города. Там будет широкая проезжая часть, велодорожки, тротуары из плитки, газоны, а также оформленные в едином стиле фасады домов, магазины и вывески.

ИСТОЧНИК KP.RU

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