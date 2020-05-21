В период самоизоляции воздух в Липецке стал чище

За время пандемии качество воздуха улучшилось в 7 из 12 городов-участников проекта «Чистый воздух» - эти данные на днях были приведены Росприроднадзором. Воздух стал чище и в Липецке (в списке также Братск, Магнитогорск, Нижний Тагил, Норильск, Череповец и Чита). Анализ атмосферного воздуха, как сообщалось, впервые проводился с использованием информации Росгидромета и Роспотребнадзора, а также данных дистанционного зондирования Земли.

Что показал мониторинг

На территории Липецка в условиях режима повышенной готовности продолжают работу 73 промышленных предприятия. В их числе и те, кто участвует в федеральном проекте «Чистый воздух» - НЛМК, Липецкцемент, Квадра и Липецкая станция аэрации.

По информации, представленной Роспотребнадзором о динамике показателей загрязнения атмосферного воздуха за этот срок, в Липецке проведено 1344 исследования.

В то же время в апреле-мае подведомственными лабораториями Росприроднадзора с использованием передвижных экологических постов проведено 459 исследований проб атмосферного воздуха. Были отобраны 28 точек на территории Липецка, расположенных в зоне влияния выбросов промышленных предприятий и автомагистралей города, в том числе на территории жилой застройки. Исследования проводились по 8 загрязняющим веществам.

Результаты измерений показали:

- по данным Росгидромета были превышены показатели по диоксиду азота, взвешенным частицам;

- по информации Роспотребнадзора – результаты всех исследований соответствовали гигиеническим нормативам;

- Росприроднадзор нашел превышение в воздухе сероводорода, фенола.

Таким образом, видно определенное несовпадение результатов измерений, что можно объяснить, вероятно, невозможностью полномасштабного охвата и точечными замерами. Какова же общая картина?

Сверху виднее

При анализе результатов дистанционного зондирования Земли (с космического аппарата Sentinel-5p), на территории Липецка отмечено снижение концентрации диоксида азота порядка 18%, снижение концентрации диоксида серы. В целом же, при сопоставлении результатов зондирования и данных 3-х вышеперечисленных ведомств, состояние атмосферного воздуха в условиях режима повышенной готовности улучшилось.

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Объективности ради

И здесь возникает резонный вопрос – за счет чего улучшение экологической ситуации? Ведь металлургический комбинат продолжает работу в прежнем режиме, не снижая показателей объема выпускаемой продукции. Вывод понятен даже не специалисту – свою «лепту» в загрязненность липецкого воздуха снизил автотранспорт, поток которого значительно сократился в условиях пандемии. Что же говорят беспристрастные цифры?

В Липецке существенно увеличился индекс самоизоляции в апреле (2.6 - 4) по сравнению с мартом (1,2 – 1,3) – соответственно снизился поток автотранспорта. По данным регионального управления дорог и транспорта, в марте 2020 г. по сравнению с мартом 2019 г. интенсивность движения транспорта снизилась на 36%, а сравнительные показатели уже за апрель снизились на 60%.

Основными веществами, которые выделяет автотранспорт (и которые постоянно измеряются Росгидрометом) являются: оксид и диоксид азота, оксид углерода. Кроме того, дорожное движение является серьезным источником взвешенных веществ, то есть пыли. Измерения вблизи дорог проводятся Росгидрометом на 4-х постах. И динамика измерений концентраций в среднем по городу до карантина и во время его такова:

- средние концентрации диоксида и оксида азота уменьшились на 13% и 28% соответственно;

- средние концентрации оксида углерода сократились на 23%;

- по взвешенным веществам (пыли) отмечается рост средней

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концентрации на 12%.

За «Чистый воздух»

Липецк не относится к числу городов страны с самым загрязненным воздухом, но его состояние пока оставляет желать лучшего. Для улучшения качества атмосферы в промышленных городах был разработан федеральный проект «Чистый воздух», включенный в нацпроект «Экология». Следуя проекту, к концу 2024 года в Липецке количество вредных выбросов должно сократиться на более 8 тысяч тонн. Также в рамках проекта создается система расчетов, которая будет показывать уровень загрязнения атмосферы выбросами предприятиями региона.

Согласно Паспорта регионального проекта «Чистый воздух» снижение совокупного объема выбросов на 6% будет возможно при финансировании мероприятий Комплексного плана по снижению выбросов в атмосферный воздух Липецка. Он включает, в том числе, обновление пассажирского транспорта, строительство объездных дорог, реконструкцию очистных сооружений. При исключении финансирования вышеуказанных мероприятий «показатель снижения объема выбросов» составит лишь 1,87 % (к 2024 г.).

И такая не оптимистичная ситуация вполне реальна с учетом возникновения экономических проблем, которые повлекла за собой пандемия коронавируса. Так, по мнению координатора партийного проекта «Единой России» «Чистая страна», председателя комитета Госдумы по экологии и защите окружающей среды Владимира Бурматова, проект «Чистый воздух» находится под угрозой срыва. На реализацию этого проекта, по его словам, регионы который год подряд не получают федеральных средств и вынуждены реализовывать его полностью самостоятельно.

…вместе с НЛМК

И здесь во весь голос встает вопрос социальной ответственности бизнеса, его реальной заботы о гражданах, экологии своего региона. Показателен в этом отношении подход НЛМК, который, не снижая собственного производства, смог добиться значительных улучшений в уменьшении загрязнения воздуха. В этом убедились и члены Общественной палаты РФ, глава Минпромторга, побывавшие летом прошлого года на НЛМК – на открытии нового цеха изготовления брикетов.

С 2000 года компания вложила более 40 млрд рублей в природоохранные проекты и мероприятия. Это позволило почти на четверть снизить валовые выбросы.

Да, НЛМК дает 86% от совокупных выбросов в Липецке. Но надо учитывать, что около 80% выбросов комбината – это оксид углерода (СО), относящийся к категории малоопасных. Этот газ выбрасывается из труб высотой 50-150 метров и, поднимаясь в верхние слои атмосферы, трансформируется в углекислый газ, который входит в природный состав воздуха.

Природоохранные мероприятия НЛМК приносят эффект, который виден не только в замерах воздуха, но и отмечается приезжающими в Липецк жителями других металлургических центров. И по оценке Росгидромета состояние атмосферного воздуха Липецка соответствует уровню загрязненности городов, не имеющих развитую промышленность.

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива «КП».