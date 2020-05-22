Коронавирус в Липецке, новости на 22 мая 2020 года: у 54,6% липчан COVID-19 протекал бессимптомно

Последние новости о короновирусе в Липецке на 22 мая 2020 года - специалисты областного управления Роспотребнадзора проанализировали состояние инфекционной заболеваемости в регионе за 4 месяца. По данным пресс-службы ведомства, с января по апрель 2020 года липчане стали чаще болеть гриппом и ОРВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также появилась более подробная информация по коронавирусу.

По состоянию на 26 апреля у 306 жителей региона подтвердился COVID-19. Из них 163 человека оказались жителями Липецка. Практически все заболевшие взрослые - 91,7% из общего числа. Инфекцию подхватили 63% жителей в возрасте от 30 до 64 лет. Оставшиеся 17,3% - пенсионеры от 65 лет. Кстати, у 54,6% заразившихся заболевание протекало бессимптомно.