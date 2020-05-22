«Мы подождем — мы научились терпению»: липецкие школьники добились, чтобы выпускной у них был не онлайн

Несмотря на ситуацию с коронавиурсом, в Липецке школьники отстояли свое право на выпускной. После майских праздников местные чиновники начали намекать, что праздник выпускников «Липецкие зори», как и последний звонок пройдет в режиме онлайн. Четкого решения не было, но школьники серьезно забеспокоились, поскольку их впервые собирались оставить без главного торжества – прощания со школой.

Поэтому подростки записали видеообращение, адресованное губернатору области Игорю Артамонову, мэру города Евгении Уваркиной и председателю департамента образования Светлане Бедровой. В записи ученики попросили не лишать их возможности проститься со школой из-за пандемии.

Школьники против онлайн выпускного из-за коронавируса .

В трехминутном ролике дети очень просили дать им шанс поблагодарить педагогов и родителей, и отпраздновать событие, к которому они готовились весь год.

– Если решили переносить ЕГЭ на более поздний срок, то почему бы также не перенести выпускной, – спрашивают на записи школьники. – Мы подождем, мы научились терпению за эти месяцы. Очень просим вас не отбирать у нас этот день.

Сердца чиновников растаяли и на следующий же день дети услышали положительный ответ: «Липецкие зори» состоятся, но позже. Мэр Липецка Евгения Уваркина тоже записала видео и опубликовала на своей странице в Instagram.

– У меня дочь тоже в этом году выпускница, – понимающе поделилась многодетная мать Евгения Уваркина. – Вместе с вами я тоже очень переживаю, что у нас не получается сделать праздник в привычное время. Но я уверена, что мы проведем его, пусть это будет позже.

Мэр ответила на просьбу школьников не отменять выпускной.Видео: instagram.com/uvarkina_evgenia

Вместе с тем мэр Липецка тоже попросила подростков соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы выпускной можно было провести как можно раньше.

Ответил и губернатор Игорь Артамонов, он пообещал сделать все возможное, чтобы выпускной в этом году был незабываемым.

– Да, праздник не состоится в июне, как это было всегда, по причине, на которую нельзя повлиять, – написал губернатор на своей странице. – Но как только санитарные врачи объявят, что опасность миновала, «Липецкие зори» состоятся!