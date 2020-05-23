2020-05-22T18:48:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 23 мая 2020 года: ослаблять ограничения пока рано

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 23 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке обсудили рост заболеваемости коронавирусомВ Липецке обсудили рост заболеваемости коронавирусомФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 23 мая 2020 года - накануне, 22 мая, в Липецке состоялось заседание городского оперативного штаба в формате онлайн. На нем обсудили ситуацию с распространением COVID-19. Так, главный санитарный врач региона Владимир Бондарев считает, что причина роста заболеваемости - ослабление мер профилактики во время майских праздников. Еще одна причина - начало дачного сезона. На количество заболевших, по мнению специалистов, также влияет игнорирование масочного режима. Сложность заключается в том, что рост заражений происходит из неустановленных источников. А у некоторых липчан заболевание протекает бессимптомно.

Владимир Бондарев отметил, что еще рано говорить об ослаблении ограничений. Масочный режим, социальная дистанция и частое мытье рук должны восприниматься, как закон, а не правила. Также он добавил, что зафиксирован рост пневмоний. Особенно у липчан старше 60 лет.

В конце заседания мэр города Евгения Уваркина обратилась с рядом поручений к руководителям структурных подразделений администрации. Следует усилить меры профилактики на дачных маршрутах. Усилить разъяснительную работу с пенсионерами о самоизоляции. На предприятиях еще раз напомнить сотрудникам, как важно соблюдать все принятые меры против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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