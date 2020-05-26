2020-05-25T20:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецке, новости на 26 мая 2020 года: последний звонок онлайн пройдет 30 мая

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Липецке на 26 мая 2020 года
Юлия КЛЮЕВА
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В этом году последний звонок в Липецке пройдет 30 мая в формате онлайнВ этом году последний звонок в Липецке пройдет 30 мая в формате онлайнФото: Юлия КЛЮЕВА
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Последние новости о короновирусе в Липецке на 26 мая 2020 года - виртуальный последний звонок в областном центре пройдет в субботу, 30 мая. Праздник стартует в 10 часов утра. Мероприятие проведут на онлайн-платформе, через которые проводилось дистанционное обучение. Напомним, все меры направлены на предотвращение распространения COVID-19.

Программа последнего звонка онлайн проста. Мероприятия откроет серия видеообращений к выпускникам. После прозвенит последний звонок. Затем для школьников подготовили концертную программу.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, сложностей с организацией трансляции быть не должно. При этом некоторым школам, где много выпускных классов, рекомендовали провести праздник в разное время.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, несмотря на непривычный формат праздника, он сохранит атмосферу радости, тепла и светлой грусти от прощания со школой. Учителя уже заканчивают работу над сценариями. Ведь выпускников ждет не просто концерт, а интерактивное мероприятие. Будет и хоровое исполнение песен, и танцевальный флешмоб. Ребят также попросили нарядиться в парадную форму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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