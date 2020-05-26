Коронавирус в Липецке, новости на 26 мая 2020 года: последний звонок онлайн пройдет 30 мая

Последние новости о короновирусе в Липецке на 26 мая 2020 года - виртуальный последний звонок в областном центре пройдет в субботу, 30 мая. Праздник стартует в 10 часов утра. Мероприятие проведут на онлайн-платформе, через которые проводилось дистанционное обучение. Напомним, все меры направлены на предотвращение распространения COVID-19.

Программа последнего звонка онлайн проста. Мероприятия откроет серия видеообращений к выпускникам. После прозвенит последний звонок. Затем для школьников подготовили концертную программу.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, сложностей с организацией трансляции быть не должно. При этом некоторым школам, где много выпускных классов, рекомендовали провести праздник в разное время.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, несмотря на непривычный формат праздника, он сохранит атмосферу радости, тепла и светлой грусти от прощания со школой. Учителя уже заканчивают работу над сценариями. Ведь выпускников ждет не просто концерт, а интерактивное мероприятие. Будет и хоровое исполнение песен, и танцевальный флешмоб. Ребят также попросили нарядиться в парадную форму.