Инспекторы по делам несовершеннолетних в Липецке: «Больнее всего, когда родители отказываются от детей»

Накануне инспекторы по делам несовершеннолетних отметили 85-летний службы. 31 мая – День образования в системе МВД России подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

В подразделении УМВД России по Липецкой области на данный момент трудятся почти 120 человек. Это все, кто работает с подростками напрямую. На данный момент на этих людей приходится около 1200 подростков – именно столько стоят на учете в полиции. При этом сняли с учета в этом году 389 детей.

В среднем в год через липецких инспекторов проходят более 2000 детей и подростков. Как поясняет начальник ПДН ООДУУПиПДН УМВД России по Липецкой области подполковник полиции Ирина Селезнева, которая работает с детьми почти 20 лет, главная цель подразделения – это не поставить на учет, а помочь ребенку.

– Когда подросток нарушает закон или совершает самовольный уход, мы соответственно вызываем их вместе с родителями, выясняем причину и условия в семье или какая помощь необходима, – рассказывает начальник подразделения. – Мы взаимодействуем с органами системы профилактики и смотрим, требуется ли участие соцзащиты или управления образования, возможно ребенка необходимо привлечь в спортивные секции.

ПРОБЛЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ НА УЧЕТЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЕТЕЙ

Кстати, инспекторы отмечают, что количество подростков, которые имеют проблемы с законом в Липецкой области уменьшается. Например сейчас на 200 трудных подростков меньше, чем было на тот же момент в прошлом году. Причем нередко родители сами приводят детей к инспектору и просят побеседовать.

К сожалению, бывают случаи, когда проблемы исходят от самих родителей. Сейчас на учете в Липецкой области состоят более 1500 неблагополучных родителей – больше чем детей.

– В отношении неблагополучных родителей тоже ведем активную работу, – говорит Ирина Селезнева. – Поведение детей скорректировать проще, а вот изменить взгляды на жизнь взрослых сформировавшихся личностей куда сложнее. Поэтому в отношении таких родителей принимаются более строгие меры. Но главное – человек должен сам захотеть изменить себя и свое поведение, иначе ничего не получится.

В случае с родителями работа подразделения в перовую очередь направлена на то, чтобы сохранить кровную семью. «Боремся до последнего», говорят сотрудники ПДН. С начала этого года на лишение родительских прав подготовили 26 материалов, против 40, которые были в прошлом году, но даже из них суд удовлетворяет не все.

– Ситуация по неблагополучным семьям улучается благодаря слаженной работе органов системы профилактики – у родителей больше возможностей куда-то обратиться, – рассказывает Начальник подразделения. – Это результат взаимодействия всех ведомств.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ

Как признаются липецкие инспекторы, каждый случай и судьбу каждого ребенка пропускают через себя. Для них самое сложное в работе видеть, как родители отказываются от детей, которые к ним тянутся.

– Очень тяжело переживали последний случай, когда мать бросила двоих сыновей 8 и 10 лет на попечение бабушки, чтобы устроить свою жизнь, – поделилась Ирина Селезева. – Родители в разводе, отец отстранился. А в новых отношения мамы с другим мужчиной дети оказались лишними. Мальчишки очень тосковали по маме, бунтовали в итоге бабушка с ними не справилась и привела в реабилитационный центр в другом регионе. Мать пытались образумить всеми силами, помогали улучшить положение, дали возможность жить с детьми в реабилитационном центре уже в Липецке. Подключились все органы, и работу помогали найти. Но через месяц женщина все-таки передала сыновей в органы социальной поддержки, считая что они ей мешают устроиться в жизни. Но мы продолжаем работать с данным родителем, и думаем нам удастся добиться того, чтобы мальчики воспитывались мамой.

Также инспекторам больно смотреть, когда родители разводятся и не могут поделить детей, что сами ребятишки переживают очень тяжело – в таких ситуациях мы тоже помогаем. А самое приятное видеть, что работа не прошла даром, когда дети и родители осознают свои ошибки и говорят спасибо.

«ПРОСТО ЛЮБИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ»

По оценке экспертов наиболее опасный возраст у подростков от 13 до 16 лет, когда дети получают больше свободы, но в тоже время еще недостаточно осмысленно воспринимают окружающих – уходят на улицу, где вливаются в компании и не всегда в хорошие. В этом возрасте должен быть контроль со стороны родителей, но и перегибать нельзя – доверие к ребенку тоже важно.

Предупредить всегда легче, чем исправить, поэтому сотрудники ПДН регулярно проводят профилактические мероприятия с детьми. В этом году, из-за ограничений по коронавирусу, их было меньше. Но даже в этих условиях о подростках не забывают, мы стараемся использовать любую возможность для проведения профилактических мероприятий, используя разнообразные методы.

– Родители должны оставаться примером для своих детей, уделять им больше времени. – советует начальник подразделения. – Чтобы ни делала школа, полиция или другие органы, все равно большая часть исходит из семьи. Родителям как минимум стоит знать, чем живет их ребенок, расположить его к себе и попытаться стать другом. Просто любите своих детей.