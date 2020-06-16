Торговый дом НЛМК стал призером международного конкурса SAP

Торговый дом НЛМК (входит в Группу НЛМК) стал бронзовым призером в номинации «Быстрый результат» по итогам конкурса «SAP Quality Awards 2020» в регионе СНГ.

Жюри отметило слаженную работу команды проекта по автоматизации розничных продаж Торгового дома. Всего за 6 месяцев специалисты НЛМК-ИТ внедрили весь цикл информационных модулей SAP S/4HANA, которые объединяют сферы закупок, реализации продукции, контроллинга, логистики, учета претензий, бухгалтерского учета, налогового учета и другие. Также SAP SAP S/4HANA был интегрирован со смежными информационными системами компании.

Проект позволил Торговому дому НЛМК на 27% ускорить процесс продаж и на 62% сократить объем документооборота, а также расширить спектр услуг и начать работать в режиме «Одно окно на сделку».

Организатор конкурса - компания SAP ежегодно вручает награды в пяти номинациях. На протяжении многих лет призерами номинации «Быстрый результат» становились крупнейшие компании России, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.