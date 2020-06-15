В Липецке отец заставил сына ударить мальчика, который его обидел: инцидентом в парке занимается полиция

Странный инцидент сняли очевидцы на видео в Парке Победы в Липецке. Там что-то не поделили дети, после чего в конфликт вешался один из родителей. По словам очевидцев, отец одного из мальчиков поймал обидчика сына и держал, заставляя своего ребенка наносить удары в ответ.

В сеть выложили три ролика. На первом из них видно, как взрослый мужчина держит мальчика, который лежит на земле. Кто-то за кадром требует убрать от подростка руки, но незнакомец не отпускает, уверяя что никого не бьет.

Затем в кадре появляется еще один мальчик, судя по общению, сын главного персонажа, который обвиняет удерживаемого отцом мальчика в избиении. Чужой ребенок пытается вызваться, но взрослый мужчина не отпускает, при этом мальчик честно признается незнакомцу «я вас боюсь». Отец приказывает ребенку «отомсти», из толпы за кадром также слышны выкрики «бей, не будь телкой». Вскоре в конфликт вмешались взрослые и главе семейства с сыном пришлось ретироваться.

Конфликт в парке Липецка .

В комментариях мнения разделились: одни уверены, что отец поступил правильно, заставив сына мстить, пока держал обидчика и тот не мог дать сдачи. Другие уверены, что трогать чужого ребенка мужчина права не имел.

Запись прокомментировал на своей странице депутат областного Совета Андрей Трофименков.

– Мое мнение таково – любой конфликт взрослый мужчина с ребенком должен решать через его родителей в рамках закона, – высказался депутат.

Также Андрей Трофименков направил в полицию запрос с требованием разобраться.