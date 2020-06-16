2020-06-16T10:39:12+03:00
Общество

Липецкий Водоканал загрязнил реку Дон на 105 млн рублей

Росприроднадзор предложил предприятию добровольно выплатить ущерб за сброс сточных вод
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области реку Дон загрязнили на 100 млн рублейВ Липецкой области реку Дон загрязнили на 100 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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Росприроднадзор выявил нарушения на ОГУП "Липецкоблводоканал". Как сообщили в пресс-центре федеральной службы по надзору в сфере природопользования, у предприятия проблемы с эксплуатацией очистных сооружений в Липецкой области.

Специалисты сделали химический анализ вод. Результат - с очистных в реку Дон сбрасываются сточные воды с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, аммония ион превышен в 6,8 раз, СПАВ - в 9 раз, БПК полное - в 106 раз, железо - в 10 раз, жиры - в 7 раз, марганец - в 4,1 раза, нитрин-ион - в 1,9 раз, нефтепродукты - в 28 раз, медь - в 19 раз, фенол - в 9 раз, цинк - в 7 раз, фтор - в 30 раз.

По подсчетам Росприроднадзора, с 9 сентября по 19 ноября 2019 года реке Дон причинен ущерб от сточных вод Водоканала в 105 684 307 рублей. Управление направило претензию в организацию. Липецкоблводоканал должен заплатить указанную сумму в 30 дней. Иначе взыскивать деньги будут через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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