Липецкий Водоканал загрязнил реку Дон на 105 млн рублей

Росприроднадзор выявил нарушения на ОГУП "Липецкоблводоканал". Как сообщили в пресс-центре федеральной службы по надзору в сфере природопользования, у предприятия проблемы с эксплуатацией очистных сооружений в Липецкой области.

Специалисты сделали химический анализ вод. Результат - с очистных в реку Дон сбрасываются сточные воды с превышением нормативов предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ. Так, аммония ион превышен в 6,8 раз, СПАВ - в 9 раз, БПК полное - в 106 раз, железо - в 10 раз, жиры - в 7 раз, марганец - в 4,1 раза, нитрин-ион - в 1,9 раз, нефтепродукты - в 28 раз, медь - в 19 раз, фенол - в 9 раз, цинк - в 7 раз, фтор - в 30 раз.

По подсчетам Росприроднадзора, с 9 сентября по 19 ноября 2019 года реке Дон причинен ущерб от сточных вод Водоканала в 105 684 307 рублей. Управление направило претензию в организацию. Липецкоблводоканал должен заплатить указанную сумму в 30 дней. Иначе взыскивать деньги будут через суд.