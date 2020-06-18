«Липецкое здравоохранение достойно проходит испытание пандемией»

Как борются медики региона со смертельно опасным вирусом? Какую получают поддержку и какие извлечены уроки? Об этом в канун Дня медицинского работника нам рассказал начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

- Юрий Юрьевич, эпидемия новой коронавирусной инфекции стала проверкой на надежность, эффективность работы всей системы здравоохранения страны. Как проходит эти нелегкие испытания здравоохранение региона? Какие ресурсы, возможности задействованы в противостоянии инфекции?

- Испытание проходим достойно. В сражении с эпидемией медицинское сообщество региона демонстрирует свои лучшие стороны: преданность долгу, высокий профессионализм, взаимовыручку.

Сотни врачей, медсестер, санитарок в кратчайший срок переключились на борьбу с коронавирусом в перепрофилированных в инфекционные госпитали многопрофильных стационарах. Ранее специализировавшиеся на оказании плановой медицинской помощи стационары переключились на круглосуточное скоропомощное обслуживание населения. И когда там возникала необходимость усилить лечебно-диагностический процесс, все больницы области оперативно передавали им необходимое медоборудование.

В ситуации пандемии для нас очень важна мощная поддержка администрации области, которую медики региона стали получать с самого начала распространения инфекции.

Главой региона И. Г. Артамоновым в кратчайшие сроки решаются все организационно-финансовые вопросы, имеющие стратегическое значение для эффективного медицинского обслуживания коронавирусных больных.

На сегодняшний день область израсходовала на эти цели около 350 миллионов рублей, в инфекционную службу влился новый стационар мощностью в 400 с лишним коек на арендованных площадях АО «Липецкурорт». Перепрофилированные госпитали, ПЦР-лаборатории располагают всем необходимым оборудованием, врачи - достаточным количеством самых современных противовирусных и антибактериальных лекарственных препаратов и дезинфектантов.

В дополнение к федеральным мерам соцподдержки медработников, главой области были установлены региональные доплаты медицинскому персоналу.

- Ситуация с эпидемией, вероятно, и многому научила. Какие уроки извлекла система здравоохранения региона – в плане подготовки кадров, организации, логистики?

- Бесспорно, нынешняя эпидемия стала хорошей школой для всех. Эпидемиология COVID-19 до сих пор еще недостаточно изучена, и многие решения приходилось принимать и воплощать впервые.

Еще в марте по поручению главы области была разработана схема поэтапного развертывания сети инфекционных госпиталей. Она предусматривала последовательное перепрофилирование действующих больниц и их вовлечение в систему оказания медицинской помощи коронавирусным больным.

За счет этого нам удалось развернуть и достаточный коечный фонд для лечения пациентов, и продолжать обеспечивать необходимый уровень доступности иных видов медицинской помощи.

Перепрофилирование происходило в строгом соответствии с требованиями Минздрава в тесном взаимодействии с областным Управлением Роспотребнадзора. В кратчайшие сроки монтировались новые кислородные магистрали, за счет строительства шлюзов формировалось противоэпидемическое зонирование больниц.

Параллельно с планами развертывания, совместно с Воронежским государственным медуниверситетом имени Бурденко мы быстро наладили подготовку наших медработников по вопросам диагностики и лечения COVID-19 на электронной площадке непрерывного медицинского образования. Такое обучение прошли более 13 тысяч человек.

За несколько месяцев противокоронавирусная инфекционная служба последовательно нарастила мощности от 320 до 1800 коек, сосредоточенных в пяти стационарах региона: Липецкой областной клинической инфекционной больнице, Липецкой городской больнице скорой медпомощи №1, Липецкой горбольнице №4, Елецкой горбольнице №1 имени Семашко, Грязинской ЦРБ.

Центральное место в системе медицинского обслуживания коронавирусных больных занимает тандем двух инфекционных госпиталей: областной инфекционной больницы и городской больницы скорой медицинской помощи №1. Эти стационары на протяжении всей эпидемии эффективно усиливают и дополняют друг друга, обеспечивая преемственность и непрерывность лечебно-диагностического процесса.

Важным в такой модели стало то, что мы централизовали поступление больных внебольничными пневмониями - во вновь развернутые инфекционные госпитали. К каждой внебольничной пневмонии мы относимся, как к потенциальному случаю осложненного течения новой коронавирусной инфекции. Благодаря такой высокой настороженности обеспечивается и скорейшее начало квалифицированного лечения, и предотвращается возникновение внутрибольничных очагов инфекции в иных стационарах области.

Конечно, несомненным нашим общим успехом стало многократное увеличение объемов тестирования на COVID-19 за счет консолидации усилий ПЦР-лабораторий Липецкого областного кожно-венерологического диспансера, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Особую признательность выражаю коллективу Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, обеспечившему необходимую методическую поддержку организации диагностических и скрининговых обследований населения. Совместная работа привела к тому, что объемы тестирования новой коронавирусной инфекции на территории Липецкой области в относительном исчислении вполне сопоставимы с показателями в столичном регионе.

- Беда объединяет. Поддержку медикам области оказывают различные организации, волонтерские объединения, бизнес…

- Совместные испытания и сплотили всех нас, и проявили лучшие стороны наших граждан. Готовность прийти на помощь, сочувствие и взаимопомощь - в эти месяцы стали общим правилом для многих людей.

Новый импульс получило развитие волонтерского движения. Добровольцы из числа волонтеров-медиков Липецкого медицинского колледжа и ОНФ по первому зову приходили на помощь. Шла ли речь об оказании содействия в выполнении работ по перепрофилированию госпиталей, помощи медработникам - мы всегда могли рассчитывать на деятельное участие представителей добровольческого движения.

Трудно переоценить помощь нашему здравоохранению, как отдельными представителями бизнес-сообщества, такими как М.В. Полетаев, так и крупнейшими предприятиями региона и страны, такими как ПАО «НЛМК».

Благодаря активной помощи Новолипецкого металлургического комбината в инфекционные госпитали области были поставлены функциональные кровати, рентгенаппараты, эндоскопическое оборудование, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и т.д. Медработники получили респираторы и противоэпидемические костюмы.

Фондом поддержки социальных проектов и благоустройства Липецка были закуплены десятки фармацевтических холодильников для хранения лекарственных средств. Региональными сельхозпроизводителями обеспечены поставки продуктов питания для медработников инфекционных госпиталей, находящихся на межсменном отдыхе в санатории «Мечта».

Сто холодильников для хранения медикаментов и препаратов крови подарила больницам области компания «Индезит Интернэшнл».

Такая помощь не только помогает повышать эффективность работы наших медиков, но самое главное, дарит им осознание, что вокруг них множество сопереживающих людей, ценящих их труд и старающихся посильно помочь.

- Жизнь начинает постепенно возвращается в привычный, не «авральный» режим. Медучреждения Липецкой области уже перестроились на плановое оказание медпомощи?

Отмечу, что плановая медицинская помощь больным социально значимыми болезнями не прекращалась на территории региона ни на один день, в том числе пациентам, страдающим онкологическими, гематологическими, психоневрологическими заболеваниями и т.п. Известные ограничения плановой медицинской помощи затронули только Липецк.

В рамках реализации мероприятий, направленных на поэтапное ослабление противоэпидемических мероприятий, сейчас рассматривается возобновление плановой медицинской помощи и в областном центре.

- До победы над коронавирусом еще не близко, много разговоров о второй волне эпидемии. Как готовится к ней здравоохранение области?

- За счет средств федеральной субсидии в настоящее время мы приобретаем дополнительное количество дыхательной и следящей аппаратуры, диагностической техники, разнообразных расходных материалов с поставкой до конца лета. Продолжаем осуществлять углубленную профессиональную подготовку специалистов, предназначенных для работы в инфекционных стационарах, модернизируем энергетические мощности действующих госпиталей.

Дорогие коллеги! Я рад поздравить вас с наступающим профессиональным праздником! Горжусь осознанием себя частью славной армии медицинских работников Липецкой области!

Друзья, уверен, что вы и впредь будете бережно относиться к замечательным традициям многих поколений предшественников, хранить верность призванию, профессиональному и нравственному долгу. Честно и добросовестно служить людям.

От всей души желаю всем вам успехов, счастья, здоровья и благополучия!

Владимир КУЛИК. Фото автора.