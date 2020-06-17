2020-06-17T12:04:57+03:00
Общество

Группа НЛМК проводит вебинары для студентов МИСиС

МИСиС и НЛМК давно совместно разрабатывают и реализуют профессиональные программы для студентов
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Группа НЛМК, международная металлургическая компания, в рамках Ярмарки вакансий Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» организовала для студентов серию вебинаров. Такие мероприятия помогают студентам получить полное представление о продукции и технологиях компании, а также разобраться, какие задачи решают в НЛМК специалисты разного профиля.

В июне спикерами от НЛМК стали руководители направлений «Исследования и разработки» и «Контроллинг», а также представители компаний ВИЗ-Сталь и НЛМК-Инжиниринг. Зарегистрироваться на выбранный вебинар можно на странице «Мероприятия» официального сайта НИТУ «МИСиС». Записи прошедших онлайн-встреч доступны на официальномYouTube -канале Центра карьеры НИТУ "МИСиС".

МИСиС и НЛМК давно совместно разрабатывают и реализуют профессиональные программы для студентов. Формат вебинаров – новый и перспективный опыт взаимодействия компании и ВУЗа: студенты оценили онлайн-общение с потенциальным работодателем, многие из них уже заинтересовались возможностью трудоустройства на площадках Группы НЛМК.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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