Владимир Салмин: "Цифровые сервисы помогают отказаться от пластика"

На прошлой неделе весь мир отмечал День охраны окружающей среды. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в разных уголках России и Воронежской области прошли многочисленные экологические акции, о достижении тех или иных природоохранных показателей отчитались различные службы и ведомства. Однако результат определяют не только и не столько эти мероприятия, а то, насколько вопросами охраны окружающей среды озабочены крупнейшие организации региона. О реализации экологических программ мы беседуем с Председателем Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) ПАО Сбербанк Владимиром Салминым.

– Владимир Викторович, Сбербанк сегодня является одним из крупнейших работодателей региона, да и страны в целом. Понятно, что финансово-кредитная организация негативное влияние на экологию оказывает в целом значительно меньшее, нежели промышленное предприятие. Но наверняка и для банка вопросы защиты окружающей среды тоже являются не второстепенными?

– Я не соглашусь с тем, что банки находятся в стороне от решения экологических вопросов и задач. Подумайте только, какое количество бумаги и пластика использует любая финансово-кредитная организация, даже самая небольшая. Поэтому, естественно, перед нами тоже стоят эти вопросы, которые в Сбербанке – особенно в последние годы – решаются ускоренными темпами.

Например, банк активно стал отказываться от бумагооборота, переводя все бóльшую и бóльшую часть операций в электронный формат. Как недавно рассказывал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, в целом по стране за последний год мы вдвое снизили объем используемой бумаги при работе с физическими лицами.

Для наших клиентов-компаний мы запустили специальный сервис «Документооборот», через который можно отправлять более 160 типов документов в электронном виде с электронной подписью, без необходимости распечатывать их. И это не только вопрос удобства и скорости. Это вопрос сохранения легких планеты!

Поверьте, это не просто красивые слова. Просто вдумайтесь в эти цифры: количество документов, которые мы отправляем на хранение в архив банка, за прошлый год сократилось на 600 млн листов! Чтобы вы себе представили, высота такой стопки бумаги – примерно 60 км!

В Центрально-Черноземном банке тоже развивают эту тенденцию. Достаточно сказать, что сегодня сто процентов наших поставщиков товаров и услуг используют систему электронного документооборота, в который заводятся заключенные с ними договоры и документы по ним.

– Но от пластика-то отказаться не так просто, как от бумаги…

– Соглашусь. Однако и в этом направлении имеются серьезные наработки.

В частности, мы также переходим на цифровые сервисы обслуживания и выпуск дистанционных продуктов. Например, физическим лицам, помимо классических продуктов, мы предлагаем цифровые карты, по которым даже не предполагается выпуск пластика. При этом набор возможностей для совершения финансовых операций с такими картами не отличается от тех, что предусмотрены для обычных дебетовых или кредитных карт, – операции по ним доступны как офлайн, так и онлайн. Цифровую карту можно оформить в «Сбербанк Онлайн» и совершать привычные операции. С начала года выпуск таких карт позволил сэкономить более 4 тонн пластика. Также мы работаем над возможностями утилизации пластиковых карт.

-- Существуют ли экологические программы, ориентированные непосредственно на офисы Сбербанка и его сотрудников? То есть, не имеющие прямого выхода на клиентов ЦЧБ?

– Внутренние программы охраны окружающей среды в той или иной степени реализовывались в банке и ранее, но сейчас они стали более целенаправленными. Например, проект «Эко-бережливость» берет свой отсчет еще с 2014 году. В его рамках, в частности, мы стали собирать макулатуру не только в административных зданиях Сбербанка, но также и в офисах по работе с клиентами. В прошлом году банк в масштабах страны сдал на переработку 5 тыс. тонн бумаги. Ее вторичное использование, например, позволит не допустить вырубки 50 тыс. деревьев, или 100 га леса.

Конечно, цифры по Центрально-Черноземному банку скромнее, чем по Сбербанку в целом, но и они важны с точки зрения понимания происходящих процессов. В прошлом году, например, коллеги из нашего банка собрали почти 53 тонны макулатуры, 244 кг батареек, 100 кг списанных банковских карт. Осуществляя раздельный сбор мусора, мы вносим свой вклад в спасение лесов, очистку пресной воды, экономию электроэнергии. И мы считаем, что привычка сдавать накопившийся в быту и производстве мусор для вторичной переработки, после которой он мог бы вернуться к нам в виде газа для отопления, новых строительных материалов, тканей, бумаги и т. д., должна стать признаком экологической культуры. За этот счет каждый из нас мог бы внести вклад и в экономию семейного бюджета, и в экономику государства, а также в ухоженность наших улиц и дворов.

Но это – не единственный экологический проект, реализуемый сегодня в Сбербанке – в том числе, на территории Центрального Черноземья. Мы, например, компенсируем своим сотрудникам расходы на использование личного автомобиля – за счет чего добиваемся экономии топлива по сравнению с его затратами при использовании такси. Например, по России показатель экономии составил 2,7 млн л – такой объем топлива позволил бы 700 раз объехать Землю по экватору на легковом автомобиле. Внедрили систему технического дистанционного управления «умного дома», которая дает возможность сократить расходы на электроэнергию. Достаточно сказать, что Сбербанк за пять лет сэкономил столько энергии, сколько хватило бы на освещение в течение года 200 городов с численностью населения до 50 тыс. человек. Бумага уходит из наших HR-процессов, с начала года мы переводим своих сотрудников на электронные трудовые книжки.

– Известно, что Сбербанк нередко приглашает жителей на территориях присутствия разделить ценности банка через участие в различных акциях и мероприятиях. Экологические акции входят в их число?

– Безусловно. Ежегодно Центрально-Черноземный банк принимает участие в экологических акциях, общегородских субботниках. В 2010 году, например, когда выгорел лес на Кожевенном кордоне под Воронежем, по инициативе сотрудников здесь были высажены деревья. В посадке молодого леса на месте горельника сотрудники ЦЧБ принимали участие целыми семьями. На площади более чем четыре гектара мы посадили около 18 тысяч берез и сосен.

Экологические акции и мероприятия у нас проводились ежегодно. Конечно, пандемия коронавирусной инфекции внесла свои неприятные коррективы в наши планы. Но мы убеждены, что как только позволит эпидемиологическая ситуация в регионе, снова вернемся к нашим добрым традициям. Тема экологии пронизывают всю деятельность Сбербанка, поэтому неудивительно, что и в рамках наших внутренних конкурсов появляются проекты на тему охраны окружающей среды. А наши партнеры и клиенты становятся участниками наших массовых мероприятий.