Липчан предупреждают о лихорадке Западного Нила

В Липецкой области зафиксированы очаги инфекций, которые передаются комарами. Речь идет о туляремии и лихорадке Западного Нила. Как сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев, природные и климатические условия области благоприятны для распространения малярии.

Напомним, что первые случаи лихорадки Западного Нила в регионе зарегистрировали в 2012 году. С того момента выявлено 44 случая заражения. В прошлом году - 6. Один из них завозной - из Нигерии. Очаги выявляли во многих районах региона - Грязинском, Добринском, Данковском, Добровском, Липецком, Задонском, Хлевенском. А также в самом Липецке. Территории риска по малярии - поймы рек в этих муниципалитетах. Кстати, многие населенные пункты располагаются в зоне природных очагов туляремии.

В связи с этим главный санитарный врач области подписал постановление "О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы комаров". В документе прописано, что на проблему должны обратить внимание главы районов: проводить дезинсекцию, осушить мелкие искусственные водоемы, следить за санитарной очисткой и благоустройством своих территорий. Липчанам советуют привести в порядок придомовые территории, обрабатывать домашних животных репеллентами.