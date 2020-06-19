2020-06-19T11:09:44+03:00
Общество

Липчан предупреждают о лихорадке Западного Нила

Очаги инфекций, передающихся комарами, выявлены в Липецке и многих районах области
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан предупреждают о малярийных комарахЛипчан предупреждают о малярийных комарахФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области зафиксированы очаги инфекций, которые передаются комарами. Речь идет о туляремии и лихорадке Западного Нила. Как сообщил главный санитарный врач региона Владимир Бондарев, природные и климатические условия области благоприятны для распространения малярии.

Напомним, что первые случаи лихорадки Западного Нила в регионе зарегистрировали в 2012 году. С того момента выявлено 44 случая заражения. В прошлом году - 6. Один из них завозной - из Нигерии. Очаги выявляли во многих районах региона - Грязинском, Добринском, Данковском, Добровском, Липецком, Задонском, Хлевенском. А также в самом Липецке. Территории риска по малярии - поймы рек в этих муниципалитетах. Кстати, многие населенные пункты располагаются в зоне природных очагов туляремии.

В связи с этим главный санитарный врач области подписал постановление "О мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, передаваемых через укусы комаров". В документе прописано, что на проблему должны обратить внимание главы районов: проводить дезинсекцию, осушить мелкие искусственные водоемы, следить за санитарной очисткой и благоустройством своих территорий. Липчанам советуют привести в порядок придомовые территории, обрабатывать домашних животных репеллентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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