В Липецкой области при столкновении двух иномарок погибли шесть человек

21 июня в Елецком районе Липецкой области в результате страшного ДТП погибли шесть человек. В 11.45 в диспетчерскую службу МЧС поступил вызов о том, что недалеко от населенного пункта Паниковец столкнулись два автомобиля - «Kia Rio» и «Hyundai Creta». На место сразу же выехали спасатели. Увидели они там жуткую картину - от машин остался смятый, искореженный металл, из которого им пришлось буквально вырезать людей. От полученных ран в итоге погибли шесть человек, а выжившие сами даже не смогли дойти до машин скорой помощи, и спасателям пришлось их туда транспортировать. К счастью, в иномарках не было детей.

- На месте происшествия подразделения МЧС деблокировали погибших, выживших помогли переместить до автомобилей скорой помощи, а также обеспечили пожарную безопасность столкнувшихся иномарок, - сообщили в ГУ МЧС по Липецкой области.

В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.