2020-06-22T11:56:08+03:00
Общество

Липчане чтят День памяти и скорби зажжением свечей и минутой молчания

Траурные акции впервые проходят без массовых шествий [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Свечи зажигали отдельно в разных районах городаСвечи зажигали отдельно в разных районах городаФото: Лия МУРАДЬЯН
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День памяти и скорби в Липецке впервые проходит без массовых траурных шествий. Ограничения по коронавирусу заставили выразить скорбь иначе, но жители региона чтят память о страшной дате начала Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День памяти и скорби в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Накануне вечером свечи зажгли в нескольких районах Липецка. Накануне вечером 21 июня в 23.30 волонтеры и мэр Липецка возложили свечи у мемориала на площади Героев. В акции «Свеча памяти» приняла участие и мэр города Евгения Уваркина.

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В Липецке чтят День памяти и скорби
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– В этот день я еще раз хочу обратиться к нашим ветеранам и труженикам тыла – низкий поклон вам и сердечная благодарность за этот мир, – написала Евгения Уваркина в своем аккаунте в Instagram. – Заверяю, мы не забудем ваш подвиг, мы не позволим стереть память о Великой Отечественной, мы сделаем все, чтобы не допустить повторения тех страшных событий.

День памяти и скорби в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День памяти и скорби в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кроме этого вечером отдельно лампадки несли к «Аллее славы» в Университетском микрорайоне, также цветы и свечи появились в других районах города. В этот день, 22 июня, первые лица области и города возложили цветы у Вечного огня на площади Героев.

День памяти и скорби в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

День памяти и скорби в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Отметим, что из-за отсутствия возможности массовой организации, липчане могут зажечь «Свечу памяти» онлайн, поделившись в соцсетях через специальный ресурс деньпамяти.рф. Совсем скоро, в 12.15 в регионе наступит всеобщая минута молчания – липчанам предлагают оставить все дела, остановить машины и почтить память погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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