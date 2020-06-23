НЛМК завершил плановый ремонт доменной печи «Россиянка»

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, завершил плановый четырехсуточный капитальный ремонт самой производительной доменной печи предприятия - «Россиянки» мощностью около 3,9 млн тонн чугуна в год. Повышение эффективности в организации ремонта позволило на 10% сократить стандартный срок простоя оборудования и дополнительно выпустить около 11 тысяч тонн чугуна.

«Россиянка» – доменная печь нового поколения, первый агрегат, который построили в 2011 году на постсоветском пространстве. Она производит почти треть всего чугуна на комбинате. Средняя суточная производительность агрегата – около 12 тыс. тонн.

Специалисты цеха по ремонту металлургического оборудования совместно с персоналом доменного цеха отремонтировали оборудование бункерной эстакады, воздухонагревателей, центрального узла печи с циклоном, установки вдувания пылеугольного топлива, а также вагоноопрокидыватели и загрузочное устройство и с конвейерными трактами подачи сырья. Впервые на печи «Россиянка» для сокращения простоя агрегата провели восстановление футеровки оборудования подачи горячего дутья без глубокого охлаждения самого тракта. Замену части холодильного оборудования провели без снижения уровня шихтовых материалов в печи. В ходе ремонта на блоке воздухонагревателей внедрили систему индивидуальной подачи воздуха на вентиляторы, что повысит стабильность их работы и сократит энергозатраты.

«Нам впервые удалось столь оперативно и не в ущерб качеству выполнить большой объем плановых ремонтных работ на таком сложном агрегате, как печь «Россиянка». Их особенность – организация взаимодействия специалистов в ограниченном пространстве участка и масштабные подготовительные мероприятия в условиях действующего производства. Сокращение простоя позволило доменщикам дополнительно выпустить около 11 тысяч тонн чугуна», - отметил начальник цеха по ремонту металлургического оборудования НЛМК Александр Мишин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ