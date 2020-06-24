2020-06-24T13:41:04+03:00
Общество

В Липецке без зрителей прошли Парад и митинг 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Из-за ограничений по коронавирусу, круглую дату Победы отпраздновали с минимальным участием людей [фото]
Лия МУРАДЬЯН
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Парад победы в ЛипецкеПарад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Как и во многих городах России 24 июня в Липецке прошли Парад и митинг 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на круглую дату от масштабного празднования пришлось отказаться. Все мероприятия перенесли к прежнему месту – на площадь Героев. Последние два года парад и митинг собирали на площади Победы.

Парад победы в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Территорию огородили и в 9.30 на улице Гагарина началась репетиция парада. Если обычно митинг, парад и полк собирают десятки тысяч людей, в этот раз зрителей было куда меньше. За ограждениями стояли несколько человек, но далеко не тысячная толпа.

Торжественный митинг начался в 10.00, его открыл губернатор Игорь Артамонов.

– Позвольте вас поздравить с великим праздником, с юбилеем нашей Победы, – обратился к липчанам губернатор. – Победы русского народа, русского духа, русского оружия. Война унесла миллионы жизней, были разрушены тысячи городов и сел. Но люди справились, восстановили страну и дошли до Берлина. На рейхстаге были автографы и наших земляков. Наш долг чтить память их и всех фронтовиков-победителей.

Парад победы в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также липчан поздравила мэр города Евгения Уваркина, и выступили первые лица региона. Затем собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Командует парадом подполковник Юрий Воротягин, принимает - начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Парад победы в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Парад победы состоял из 7 «коробок». По площади Героев маршем прошли сотрудники авицентра, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и духовой оркестр. Парадом командовал подполковник Юрий Воротягин, принимал парад – начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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