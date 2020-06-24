В Липецке без зрителей прошли Парад и митинг 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Как и во многих городах России 24 июня в Липецке прошли Парад и митинг 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на круглую дату от масштабного празднования пришлось отказаться. Все мероприятия перенесли к прежнему месту – на площадь Героев. Последние два года парад и митинг собирали на площади Победы.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Территорию огородили и в 9.30 на улице Гагарина началась репетиция парада. Если обычно митинг, парад и полк собирают десятки тысяч людей, в этот раз зрителей было куда меньше. За ограждениями стояли несколько человек, но далеко не тысячная толпа.

Торжественный митинг начался в 10.00, его открыл губернатор Игорь Артамонов.

– Позвольте вас поздравить с великим праздником, с юбилеем нашей Победы, – обратился к липчанам губернатор. – Победы русского народа, русского духа, русского оружия. Война унесла миллионы жизней, были разрушены тысячи городов и сел. Но люди справились, восстановили страну и дошли до Берлина. На рейхстаге были автографы и наших земляков. Наш долг чтить память их и всех фронтовиков-победителей.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Также липчан поздравила мэр города Евгения Уваркина, и выступили первые лица региона. Затем собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Командует парадом подполковник Юрий Воротягин, принимает - начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Парад победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Парад победы состоял из 7 «коробок». По площади Героев маршем прошли сотрудники авицентра, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и духовой оркестр. Парадом командовал подполковник Юрий Воротягин, принимал парад – начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.