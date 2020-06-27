Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 27 июня 2020: выздоровели 2 248 человек

По данным на субботу, 27 июня, в Липецкой области коронавирусом заболели 3 623 человека. Прирост заразившихся коронавирусом накануне, 26 июня - 40 случаев.

Количество заболевших коронавирусом по днямФото: принтскрин видео.

По информации регионального оперативного штаба, большинство заболевших выявили в областном центре. Так, в Липецке СOVID - 19 подтвердился у 22 человек. На втором месте Хлевенский район. Там заболели 6 местных жителей. Замыкают тройку Елец, Задонский и Усманский районы - по 3 случая. В Становлянском, Долгоруковском и Елецком районах по 1 заболевшему.

В настоящее время лечение проходит 1 361 пациент. Основная масса заболевших лечится дома - у 1 130 человек коронавирус протекает в легкой форме. У остальных ситуация сложнее. В больницах находится 231 пациент.

Выздоровели 2 248 липчан. У 627 подозревают вирус. С подтвержденным диагнозом СOVID - 19 скончались 14 человек.