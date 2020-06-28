2020-06-28T01:34:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 28 июня 2020: число выздоровевших в сутки превышает количество заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 28 июня
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецкой области последние новостиКоронавирус в Липецкой области последние новостиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецке число зараженных коронавирусом в сутки на 28 июня 2020 года не превышает количество выздоровевших. За последние сутки в регионе COVID-19 заразились 40 человек. Вместе с тем за тот же период выздоровели 51 житель области. Всего с начала эпидемии коронавиурса в Липецкой области заразились 3663 человек, выздоровели уже больше половины – 2299 жителей региона.

Развитие событий по коронавирусу в Липецке Фото: Яндекс

Развитие событий по коронавирусу в ЛипецкеФото: Яндекс

15 человек умерли. С учетом выздоровевших и умерших на лечении остаются 1349 липчан. Из них в госпиталях с диагнозом «коронавирусаня инфекция» находятся только 213 человек, остальные переносят вирус в легкой форме и получают лечение дома. Вместе с тем в больницах Липецкой области остаются еще 604 человека с подозрением на выделение вируса.

Карта очагов распространения коронавируса в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Карта очагов распространения коронавируса в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Карта распространения коронавируса по районам Липецкой области за сутки следующая: 20 человек заразились в Липецке, 6 – в Грязинском районе, по 3 – в Чаплыгинском и Задонском районах, по 2 – в Воловском, Тербунском и Усманском, по одному – в Добровском и Хлевенском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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