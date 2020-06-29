Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 29 июня 2020: скончался шестнадцатый пациент с Covid-19
За время эпидемии в Липецкой области выявили 3702 случая коронавируса. 2320 человек выздоровели, накануне окончил лечение еще 21 пациент. 16 липчан c подтвержденным Covid-19 умерли.
Накануне стало известно о смерти 74-летнего мужчины из Ельца. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Лечение осложнялось тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы.
Всего в больницах находятся 249 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», 593 пациента с подозрением на вирус, получают лечение на дому 1117 липчан с легкой формой Covid-19/
ИСТОЧНИК KP.RU
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