2020-06-29T17:07:43+03:00
Общество

В Липецке на площади Заводская провода уберут под землю

В городе продолжается реконструкция дорог
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке реконструируют дорогиВ Липецке реконструируют дорогиФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реконструируют две дороги. первый участок - на площади Заводская от дома №2 по улице Баумана до дома №193 по улице Студеновская. Как сообщили в пресс-службе мэрии, там срезали старое покрытие, демонтировали более 1,7 тыс. м бордюра. Рабочие уложили 11,1 тыс. кв.м выравнивающего слоя асфальта. Обновили более 200 м тротуара вдоль улицы Ушинского. Более 2 км силового кабеля и кабеля связи уберут под землю.

По контракту, на участке заменят 14,7 тыс. кв.м покрытия проезжей части. На пешеходных дорожках появится плитка - 6,8 тыс.кв.м. Еще 660 кв.м. сделают в асфальте. Появится новый светофор и 300 м ограждения. Дорогу не стали перекрывать на время работ.

Второй объект - улица Баумана. Там проезд для машин запрещен. На участке срезали старый асфальт, демонтировали фонари и бордюр. Около 400 м дороги подготовили к расширению - до 4 полос. У дома №52 специалисты устанавливают опалубку для заливки подпорной стены. Там же устроено 1,8 тыс. м газопровода, 350 м канализации. Водопровод, находящийся под дорогой, закрывают в металлические коробы. Так трубы не деформируются.

Напомним, что на реконструкцию улицы Баумана планируют потратить 195 млн рублей. Работы завершатся в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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