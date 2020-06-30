НЛМК передал в Липецкую инфекционную больницу партию медикаментов

НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» безвозмездно передали в Липецкую областную инфекционную больницу партию медикаментов для лечения больных.

Лекарства общей стоимостью 1,5 млн рублей – это востребованный при терапии препарат Актерма. Его применяют как противовоспалительное средство. Ранее партию данного лекарства передали в Липецкую больницу скорой медицинской помощи.

«С начала пандемии мы стремимся максимально учесть все пожелания липецких клиник в поставке необходимого оборудования и средств защиты. Особенно это касается тех, кто стоит на первой линии борьбы с коронавирусом. Ранее для медиков инфекционной больницы фонд «Милосердие» организовал бесплатную доставку горячих обедов в ланч-боксах», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

Фото: пресс-служба НЛМК.

С начала пандемии НЛМК безвозмездно оснащает региональные и муниципальные больницы. По согласованию с местными властями для них было закуплено наиболее востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В больницы Липецкой области передано 40 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, концентраторы кислорода, бронхоскопы, амплификаторы, более 134 000 защитных масок и респираторов, около 10 000 комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

В ближайшее время НЛМК планирует передать дополнительно в Липецкую больницу скорой медицинской помощи медикаменты на сумму 800 тыс. рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ