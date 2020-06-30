2020-06-30T13:24:52+03:00
Общество

В Липецке не будут объединять школы №42 и №68

Родители и депутаты выступили против создания большого образовательного комплекса
Юлия КЛЮЕВА
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Родители и депутаты добились отмены объединения школ №42 и 68 в ЛипецкеРодители и депутаты добились отмены объединения школ №42 и 68 в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке объединять школы №42 и №68 не будут. Об этом сообщили накануне, 29 июня, на брифинге в горсовете. Напомним, в мае в областном центре разгорелся скандал. Появилась информация, что образовательные учреждения объединят. Чиновники уверяли, что на образовательном процессе слияние никак не отразится. На учителях тоже.

Однако, родители выступили против эксперимента. Представители инициативной группы школы и парламентарии много раз встречались с липчанам. Никто не поддержал идею слияния школ. С родителями и учителямии также побеседовала мэр города Евгения Уваркина. По информации пресс-службы горсовета, она поручила департаменту образования еще раз изучить этот вопрос.

По словам председателя департамента образования Светланы Бедровой, она видит в создании больших комплексов только плюсы. Ребенок может найти учителя по себе, каждому школьнику предлагаются большие возможности.

- Но в той ситуации, когда родители против такого объединения, когда депутаты, которые представляют ваши интересы на округе – против такого объединения, естественно мэрия не может идти против вашего желания, - прокомментировала председатель. - Мы ставим точку в этом вопросе раз и навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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