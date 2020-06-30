Липецкий ветеран о влиянии войны на нравственные ценности людей: «трудности делают нас сильнее»

Андрей Андреевич Каниболоцкий был участником Великой Отечественной войны. Он воевал в составе 226 отдельной разведроты 37 стрелковой Перекопской Краснознаменной дивизии, принимал участие в освобождении Севастополя. За участие в Великой Отечественной войне имеет множество наград, в том числе: два ордена Отечественной войны 1 степени, орден славы 3 степени, медали "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг."

После войны фронтовик посвятил почти 25 лет службе в органах государственной безопасности. Андрей Андреевич ушел в отставку в звании полковника. На сегодняшний день ветерану войны и органов безопасности почти 95 лет. При этом Андрей Каниболоцкий остается позитивным, энергичным и жизнерадостным человеком. Он с удовольствием делится своим жизненным опытом и интересными историями.

Мы решили побеседовать с Андреем Андреевичем на тему Великой Отечественной войны.

– Сильно ли влияет война на человека и как она повлияла лично на вас?

– Лично я не заметил, чтобы война как-то изменила меня. Я рос и воспитывался в трудолюбивой крестьянской семье. С детства меня приучили к труду: я знал, что если что-то необходимо, это нужно сделать несмотря на личные желания. У меня не было каких-то особых благ, я привык сталкиваться с различными трудностями: я знаю, что такое голод; лично пережил и хорошо помню коллективизацию, мне тогда было 6-7 лет. К людям я всегда относился очень хорошо, старался быть честным везде и со всеми, добром отвечать на добро и ни с кем не обострять отношений. Пожалуй, излишняя доверчивость – это одна из моих отрицательных черт, и в моей жизни были случаи, когда за это пришлось поплатиться.

Конечно, сильно война меня не изменила. Но хочу заметить, что благодаря трудностям, я стал значительно сильнее и выносливее. Ведь, порой, на фронте нам приходилось не спать по несколько суток подряд. Бывали и задания, на которых приходилось подолгу находиться по колено в холодной воде. И, знаете, несмотря на жесточайшие условия, я никогда не болел. Так что можно сказать, что война сильно закаляла людей.

Ветеран рассказал о том, как война влияет на людейФото: Анастасия Свиридова

Раз уж разговор зашел о человеческих качествах, то я упомяну об одном случае, который ярко отпечатался в моей памяти.

Это было зимой. Наши ребята пошли в разведку за немецким "языком" (пленным, который может рассказать ценную информацию). Один из разведчиков смог доползти до немецкой траншеи, но остальные не нагнали его из-за сильных вражеских обстрелов. И так получилось, что наши не смогли ни добыть "языка", ни выручить попавшего в беду товарища. На следующее утро немцы у своей траншеи, примерно метров на 10 от передовой, выставили мертвое замерзшее тело этого разведчика. Такое жуткое зрелище трудно стереть из памяти. Этим они хотели показать, какая участь ждет остальных русских солдат. Но все-таки потом мы с боем отбили у немцев тело нашего товарища и смогли его похоронить. Я прекрасно помню фамилию этого разведчика - Комаров, недавно я нашел в интернете место его захоронения.

– Миру известно множество героев, с честью перенесших все трудности войны, но история знает и тех, кто сломались. Как вы считаете, что толкает человека на предательство?

– Пожалуй, одним из самых действенных, но при этом и самых низких и противных всему человеческому существу способом ведения войны является предательство. Трудно сказать, что толкает людей на этот страшный поступок; быть может материальная выгода или какие-то обещания врага.

Тут я хотел бы вспомнить один случай. В апреле 1944 мы готовились к прорыву крымской обороны. Для осуществления этой операции были необходимы значительные боевые силы. Разная техника, а так же солдаты подтягивались к селу

Червоный Чабан (Красный Пастух на местном языке). И вот, когда наконец необходимые боевые силы были собраны в одном месте и готовы к наступлению, немцы напали ночью, и разом разбомбили все это. Мы понесли тогда страшные потери как среди людей, так и среди техники. Позже выяснилось, что в этом селе было двое предателей - отец и дочь. Они и сообщили обо всем немцам. Через какое-то время их вычислили и поймали. Военный трибунал зачитал им свой приговор: отца приговорили к высшей мере наказания - повешению, а дочь к 25 годам тюрьмы.

– Патриотизм живет в сердце каждого человека, или его все-таки нужно воспитывать с детства?

Безусловно, патриотизм – это очень важно. Ведь именно большая любовь к Родине дала нашим солдатом волю и силы, необходимые для победы в войне.

Я думаю, что чувство патриотизма должно воспитываться в человеке. И наибольшую роль в этом должна играть семья и школа. В целом, я не считаю нынешнее поколение каким-то неправильным. Набор в армию идет как надо, почти все ребята стараются принести пользу Родине. Конечно, есть и разные отступники, пытающиеся схитрить и откосить от армии, но, как говорится, семья не без уродов.

Андрей Каниболоцкий – ветеран войны и органов внутренних делФото: Анастасия Свиридова

– Как вы считаете, достоверна ли нынешняя информация о Великой Отечественной войне?

– Известно, что эта война выиграна силами Советского Союза. К сожалению, сейчас в мире появилась тенденция переписывать историю, искажать достоверные факты. В школьных учебниках слишком мало информации о Великой Отечественной войне. А ведь именно школа должна формировать у ребенка правильное восприятие мира. Поэтому сейчас как никогда важно сохранить историю для будущих поколений. Ситуация в мире меняется каждый день, жизнь преподносит все новые трудности. Я считаю, что наша история – важнейший элемент общественной жизни.