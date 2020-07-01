2020-07-01T09:07:53+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в 1 июля Липецке 2020: в регионе открылись 894 участка

По всем районам 1 июля ожидается 920479 участников голосования [обновляется]
Лия МУРАДЬЯН
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ в 1 июля ЛипецкеГолосование по поправкам в Конституцию РФ в 1 июля ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области, как и по всей стране, 1 июля 2020 года идет голосование по поправкам в Конституцию РФ. По данным избирательной комиссии региона, этим утром в Липецкой области без перебоев открылись абсолютно все участки – всего 894. Ожидаемое число включенных в список участников голосования на всех участках в регионе – 920479.

Отметим, что предварительно по данным на 30 июня в Липецкой области проголосовали 424 939. На тот момент голосование проходило спокойно, нарушений на участках не было. В региональном избиркоме уточнили, что на каждом участке строго соблюдаются меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. Поэтому сотни тысяч людей предпочли прийти на участки, однако некоторые захотели проголосовать на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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