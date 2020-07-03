Первый день ЕГЭ в Липецкой области прошел без нарушений

В эту пятницу, 3 июля, в Липецкой области стартовал ЕГЭ. Выпускники сдали экзамены по географии, литературе и информатике. Результаты липчанам объявят не позднее 17 июля.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления образования, ЕГЭ по географии сдавали 97 выпускников. На экзамен по литературе пришли 219 человек. На информатику - 417. Все прошло в штатном режиме. Контрольно-измерительные материалы печатали в аудиториях, прямо перед бывшими школьниками. Сканирование бланков также прошло без сбоев. Видео камеры в кабинетах работали отлично. В Ситуационно-информационном центре за липчанами наблюдали онлайн 22 специалиста. Непосредственно в школах за ходом экзаменов следили 18 общественных наблюдателей. Нарушений на ЕГЭ не выявили.

Во время экзаменов строго соблюдали санитарные правила, введенные из-за угрозы распространения коронавируса. На входе липчанам измерили температуру, обработали руки антисептиком. Учеников рассадили в зигзагообразном порядке. За партой по 1 человеку. Также соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра.

Следующий ЕГЭ по русскому языку. Он пройдет в понедельник, 6 июля. Всего ЕГЭ планируют сдавать более 5 300 жителей региона. Из них 360 - выпускники прошлых лет.