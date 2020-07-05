Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 5 июля 2020: еще 88 человек побороли COVID-19

По состоянию на 5 июля в Липецкой области зарегистрировано 3 923 случая заражения коронавирусом. Согласно данным регионального оперативного штаба, в настоящее время на лечении находятся 1 344 человека. У 1 110 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Поэтому их наблюдают на дому. Остальных 234 липчан пришлось положить в больницу. Там медики оказывают им помощь.

Статистика заболевших коронавирусом в ЛипецкеФото: Скриншот сайта

COVID-19 подозревают у 440 человек. Выздоровел 2 561 житель региона. Накануне, 4 июля, врачи выписали еще 88 человек. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы. Однако, есть и смертельные случаи. За время пандемии в Липецкой области умерли 18 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". В минувшую субботу скончалась 69-летняя пенсионерка из Тербунского района. У нее была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что в минувшую субботу инфекцию выявили у 35 человек. Практически половина из них жители Липецка - 16. В Ельце и Грязинском районе по 5 новых случаев. В Тербунском районе заболели 2 местных жителя. В Долгоруковском, Елецком, Задонском, Лебедянском, Липецком, Становлянском и Усманском районах по 1 случаю.