Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 12 июля 2020: еще 34 человека победили COVID-19

По состоянию на 12 июля 2 847 жителей Липецкой области справились с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки выздоровели еще 34 пациента. Результаты обследований показали, что они полностью здоровы.

По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в области COVID-19 выявили у 4 158 человек. Лечение проходят 1 292 липчанина. В больницах лежат 205 пациентов. Тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, медики наблюдают дома. Таких в Липецкой области 1 087 жителей.

Напомним, что по количеству заболевших среди районов региона лидирует Липецк. За сутки в городе зафиксировано 17 случаев заражения. В Задонском и Липецком районах по 5 заболевших. Замыкает тройку "лидеров" Тербунский район - 3 случая.

С подозрением на выделение вируса - 357 человек. Не смогли справиться с болезнью 19 липчан.