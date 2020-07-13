2020-07-13T13:23:12+03:00
Общество

День города и металлургов в Липецке пройдут без массовых мероприятий из-за коронавируса

Как будут отмечать 317-летние Липецка в период ограничений: программа празднования
Юлия КЛЮЕВА
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В День города Липецка большого салюта не будетВ День города Липецка большого салюта не будетФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году День города в Липецке пройдет в новом формате из-за коронавируса. Мероприятия в честь 317-летия города не будут массовыми. Но протяженными по времени.

Старт праздника дан в этот понедельник, 13 июля. Запускаются флешмобы и челленджи. Липчанам предлагают снять видео с поздравлением, каким-либо добрым делом на благо города или рассказать о своих спортивных достижениях. С последним вариантом есть условия - любые активности нужно выполнить на камеру 317 раз. Хэштег #Липецк317.

В пятницу, 17 июля, откроют Доску почета "Трудовая слава Липецка". В парках НЛМК, Быхановом саду и Нижнем парке проведут программы для детей.

В тот же день в Нижнем парке в 10.00 стартует трехдневный Открытый турнир музеев России по классическому крокету. Зрителей познакомят с деятельностью музеев-гостей. Им также покажут мастер-класс от руководителя федерации крокета России Дмитрия Быкова. А в 18.00 в парке откроют Липецкий бювет.

В конце недели сюрпризы ждут всех, кто неравнодушен к спорту. 17,18 и 19 июля липчанам нужно выйти на пробежку с фитнес-трекером. Результаты опубликовать в сети с хэштегом #Липецк317. Каждый километр - 100 рублей. Собранные деньги спонсоров пойдут на улучшение инфраструктуры областного центра.

В пятницу и субботу по городу будет ездить автоплатформа с музыкантами. Они будут останавливаться в разных районах города и исполнять композиции.

В субботу, 18 июля, в парках НЛМК, Быхановом и Нижнем пройдут анимационные акции для детей. В 16.00 в Нижнем парке состоится Спортивный фестиваль брейк-данса "TOP SKILL BATTLE-2020". Он завершится к 20.00. В нем могут участвовать как дети от 9 до 14 лет, так и взрослые. На Набережной и во всех парках выступят музыканты и диджеи.

В воскресенье, 19 июля, праздничные мероприятия пройдут в разных районах города - у ДК. Завершатся они фейерверком. Большого салюта не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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