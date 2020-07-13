Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 13 июля 2020: инфекцию выявили у 4 223 человек

Еще 33 липчанина заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

По состоянию на 13 июля в Липецкой области выявлено 4 223 случая новой коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, за сутки COVID-19 заболели еще 33 человека. Кстати, уже неделю число заразившихся колеблется от 33 до 34 за сутки.

Справились с болезнью более 2 800 липчан. Продолжают лечение 1 319 жителей региона. К счастью, у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме. Они находятся дома. Но есть те, кому хуже. Чуть более 200 человек лежат в больницах, под пристальным присмотром медиков.

Коронавирус подозревают у 372 липчан. Есть смертельные случаи. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в Липецкой области умерли 19 пациентов. Коронавирус вызывает двустороннюю пневмонию. Смерть, обычно, констатируют на фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности.