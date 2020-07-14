В Липецке оштрафовали предприятие за 28 тонн опасного мяса

В Липецке обнаружили фантомную площадку, которую использовали для незаконного оборота мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям.

Специалисты установили, что представитель организации оформил электронные ветеринарные сопроводительные документы на животную продукцию. Однако, у фирмы не было бумаг, подтверждающих безопасность товара. Предприятие не проводило лабораторные исследования, в том числе и ветеринарно-санитарную экспертизу продукции.

С мая по июнь этого года организация приняла более 14 436 кг мяса и реализовала более 13 736 кг говядины и замороженного говяжьего жира. Продукцию направили в Уфу и Ижевск.

Сотрудник Россельхознадзор выехал по адресу, где располагалась фирма. Он попал в офисное здание, где не было складских помещений. Хозяйственная деятельность там не велась.

В отношении предприятия составили протокол по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ "Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства". Организацию оштрафовали. А также исключили из реестра системы, регистрация в котором обязательна для владельцам предприятий и фермерств, имеющих отношение к ветеринарии.