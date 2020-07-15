2020-07-15T11:16:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 15 июля 2020: в регионе 32 новых случая COVID-19

Всего с начала эпидемии коронавирусом в регионе заразились 4287 человек
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецке, последние новостиКоронавирус в Липецке, последние новостиФото: Лия МУРАДЬЯН
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По последним данным по коронавирусу в Липецкой области на утро 15 июля, в регионе зарегистрировали 32 новых случая заражения COVID-19. А всего с начала эпидемии коронауирсом в Липецке заболели 4287 человек.

Накануне за сутки полностью выздоровели после инфекции 99 человек. Это в 3 раза больше чем зараженных за тот же период. За весь период вылечили 2955 жителей области. Умерли от COVID-19 с начала эпидемии в Липецкой области 19 человек.

С учетом выздоровевших и умерших, количество активных случаев заражения на данный момент 1313 человек. Больше 1000 из них проходят лечение дома. Более 200 жителей области, которые переносят вирус не так легко, лечат в инфекционных госпиталях. Также в больницах остаются еще более 300 жителей с подозрением на выделение вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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