2020-07-15T20:10:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 16 июля 2020: число выздоровевших перевалило за 3000

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 16 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Более 3 тыс. липчан побороли коронавирусБолее 3 тыс. липчан побороли коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 16 июля 3 056 жителей Липецкой области переболели коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе. За минувшие сутки медики выписали 101 человека. Паицнеты прошли обследования, которые подтвердили - липчане полностью здоровы.

Напомним, что за время пандемии в регионе у 4 287 жителей выявили COVID-19. Лечение проходят 1 212 человек. Из них 983 пациента наблюдают на дому. У 229 липчан болезнь протекает в более тяжелой форме. Они лежат в больницах. У 303 человек подозревают коронавирус. Спасти не удалось 19 липчан.

За сутки диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 32 жителей области. В Липецке и Грязинском районе по 6 новых случаев. В Тербунском районе - 5. В Данковском районе заразились 4 человека. В Задонском, Чаплыгинском и Лев-Толстовском районе заболели по 2 заболевших. В Ельце, Елецком, Долгоруковском, Липецком и Становлянском районах по 1 случаю.

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой области Фото: Скриншот сайта

Очаги заражения коронавирусом в Липецкой областиФото: Скриншот сайта

ИСТОЧНИК KP.RU

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