2020-07-18T19:39:02+03:00
Общество

День города в Липецке: в Нижнем парке соревнуются брейкдансеры, а в Быхановом саду пенная вечеринка

Несмотря на коронавирус праздник состоялся [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке празднуют День городаВ Липецке празднуют День городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В эту субботу, 18 июля, в Липецке начали отмечать День города. Напомним, из-за коронавируса массовые мероприятия отменили. Но праздник все равно состоялся. Просто в меньших масштабах.

В Нижнем парке продолжается фестиваль брейк-данса "TOP SKILL BATTLE-2020". По информации пресс-службы мэрии, на мероприятие съехались около 80 участников из разных городов страны. Фестиваль открыли танцевальным флешмобом.

В Липецке празднуют День города Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке празднуют День городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В номинации "Kids" самому юному брейкдансеру всего 7 лет. Он приехал из Курска. Мальчик очень талантливый, ведь он выступает в категории для участников от 9 до 14 лет. Серьезная битва развернулась в номинации "Pro". Здесь танцоры соревнуются пара на пару. Совсем скоро жюри озвучит имена победителей в каждой номинации. Лучших брейкдансеров ждут денежные призы.

В Быхановом саду, парке НЛМК и Нижнем организовали детские спортивно-развлекательные программы. Чтобы обезопасить детей, перед началом мероприятий им измеряют температуру, а также обрабатывают руки антисептиком. В Нижнем парке малышей развлекают фиксики Нолик и Симка. В Быхановом саду тролли Здоровяк и Розочка. Завершилось празднество пенной вечеринкой.

В Липецке празднуют День города Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке празднуют День городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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