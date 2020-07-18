День города в Липецке: в Нижнем парке соревнуются брейкдансеры, а в Быхановом саду пенная вечеринка

В эту субботу, 18 июля, в Липецке начали отмечать День города. Напомним, из-за коронавируса массовые мероприятия отменили. Но праздник все равно состоялся. Просто в меньших масштабах.

В Нижнем парке продолжается фестиваль брейк-данса "TOP SKILL BATTLE-2020". По информации пресс-службы мэрии, на мероприятие съехались около 80 участников из разных городов страны. Фестиваль открыли танцевальным флешмобом.

В Липецке празднуют День городаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В номинации "Kids" самому юному брейкдансеру всего 7 лет. Он приехал из Курска. Мальчик очень талантливый, ведь он выступает в категории для участников от 9 до 14 лет. Серьезная битва развернулась в номинации "Pro". Здесь танцоры соревнуются пара на пару. Совсем скоро жюри озвучит имена победителей в каждой номинации. Лучших брейкдансеров ждут денежные призы.

В Быхановом саду, парке НЛМК и Нижнем организовали детские спортивно-развлекательные программы. Чтобы обезопасить детей, перед началом мероприятий им измеряют температуру, а также обрабатывают руки антисептиком. В Нижнем парке малышей развлекают фиксики Нолик и Симка. В Быхановом саду тролли Здоровяк и Розочка. Завершилось празднество пенной вечеринкой.