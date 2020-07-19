2020-07-18T20:40:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 19 июля 2020: медики выписали 99 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 19 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Более 3 300 липчан побороли коронавирусБолее 3 300 липчан побороли коронавирусФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 19 июля в Липецкой области выявлено 4 373 случая заражения коронавирусом. За сутки инфекция подтвердилась у 25 человек. В Липецке зафиксировано 6 случаев. В Лебедянском, Чаплыгинском и Липецком районах - по 3. В Грязинском районе заболели 2 местных жителя.

Лечение продолжают 990 человек. Причем 749 из них находятся дома. У них болезнь протекает в легкой форме. В больницах остается 241 липчанин. У 266 жителей региона подозревают COVID-19. Выздоровели 3 364 человека. За минувшие сутки медики выписали еще 99 пациентов. Они прошли обследования, которые показали - липчане здоровы.

Не удалось спасти 20 липчан с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Накануне, 18 июля, скончалась 72-летняя пенсионерка. У нее был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности врачи констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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