НЛМК отгрузил автомобильным транспортом первые заказы с площадки нового логистического комплекса

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманское предприятие Группы НЛМК, в рамках реализации программы развития клиентского сервиса завершил строительство нового логистического комплекса на площадке комбината и отгрузил клиентам первую партию продукции автомобильным транспортом. Комплекс позволит отгружать автотранспортом более 1 млн тонн проката НЛМК в год и станет одним из крупнейших логистических объектов в России.

Общая площадь комплекса составляет 30 тыс. м2, одновременно в нем может находиться до 70 тыс. тонн металлопродукции. Комплекс позволяет отгружать потребителям весь ассортимент проката НЛМК. Оборудование склада обеспечивает формирование партий различного объема. Закрытый тип склада позволит осуществлять круглогодичную отгрузку и гарантировать сохранение высокого качества продукции. Использование автомобильного транспорта обеспечит гибкость, скорость и удобство доставки продукции до клиентов.

На новом комплексе внедрена автоматизированная система управления складом. Она будет рассчитывать и планировать действия техники и персонала, вести контроль за каждой складской единицей, а также управлять погрузо-разгрузочными работами. Автоматизация позволит минимизировать время на отгрузку металла и оформление сопроводительных документов.

Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей.

«Ключевое преимущество нового комплекса – это мультимодальность. Клиент сможет выбрать вид транспорта, которым он получит продукцию НЛМК непосредственно с производства. Это позволит не только сократить издержки, но и повысить мобильность. Так, например, стандартные крупнотоннажные заказы клиент сможет размещать с доставкой по железной дороге, а позиции, которые срочно необходимы в производстве, получать автомобильным транспортом», - прокомментировал вице-президент по продажам Илья Гущин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.