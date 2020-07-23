2020-07-23T17:35:12+03:00
Общество

Передать показания и оплатить услуги коммунальных служб – преимущества онлайн сервисов

Перечень сервисов дистанционного обслуживания растет каждый день, и все чаще мы пользуемся ими через мобильный телефон
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Интерес населения понятен, – ты не тратишь много времени и внимания на мелкие рутинные дела, ежемесячные платежи, регистрации, подачи заявлений, передачи показаний счетчиков, - процессы автоматизированы и доступны в удобное время.

Оплата коммунальных услуг долго ассоциировалась с очередями и наличными платежами. Но сегодня и эта привычка трансформируется: жители скачивают мобильное приложение и с комфортом решают бытовые вопросы, не выходя из дома.

Жителям Липецкой области в этом смысле повезло: в начале апреля текущего года Липецкий областной водоканал перешел на новую расчетно-информационную систему БРИС ЖКХ, разработанную компанией «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» совместно с ПАО Сбербанк. С приходом новой технологии липчанам стало доступно удобное мобильное приложение БРИС ЖКХ.

Какие функции доступны в приложении БРИС ЖКХ

Пользователи нового сервиса могут в режиме онлайн:

- вносить показания счетчиков,

- оплачивать квитанции,

- просматривать всю историю начислений и платежей,

- получать копии ранее выставленных квитанций,

- отслеживать новости и объявления в сфере ЖКХ, а также

- отправлять жалобы и предложения в Липецкоблводоканал.

Как начать пользоваться приложением БРИС ЖКХ

Сервис доступен для бесплатного скачивания в App Store или Google Play. После его установки на смартфон необходимо зарегистрироваться (выбрать Липецкую область, указать номер лицевого счета, фамилию ответственного квартиросъемщика, адрес электронной почты), придумать пароль, ввести код подтверждения, отправленный на указанный e-mail, зайти в приложение с логином (адресом электронной почты) и паролем. На главной странице пользователь увидит свои данные, историю последних платежей и текущую сумму к оплате. Любую квитанцию при этом можно сохранить на мобильное устройство, а подробную информацию о платежах и начислениях с разбивкой по месяцам можно получить во вкладках «Квитанция» и «История».

Важно отметить, что приложение регулярно обновляется и прирастает все новыми функциональными возможностями, причем большинство нововведений основано на пожеланиях и рекомендациях пользователей БРИС ЖКХ.

Фото: пресс-служба АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Долгих: Путин - не только сын солдата, он - глава России. И с его решением я согласен
Участник Великой Отечественной, который сидел рядом с президентом на Параде Победы, экс-кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС рассказал обозревателю kp.ru Александру Гамову, как он относится переносу шествия Бессмертного полка
Новости 24
Во время уборки урожая под Липецком сгорело поле с пшеницей
В Липецке с деревьев снимают рекламные вывески
В Липецке из-за ремонтных работ изменятся маршруты семи автобусов
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Липецкой области
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 23 июля 2020 года достигло 4 448 человек
В Липецке 17-летнего мотоциклиста госпитализировали после ДТП с иномаркой
На липецком Городище вандалы сломали карусели и испортили велопарковку
Под Липецком на трассе сбили лося
В Липецке за 118 млн рублей рекультивируют мусорный полигон "Орлиный лог"
В Липецке для выпускников выступит музыкальная группа и прогремит салют
С помощью Сбербанка безналичной оплатой проезда в общественном транспорте уже воспользовались миллиард раз
В Липецке после ливня затопило дороги
Пожар в Липецке: внутри горящей бани нашли газовый баллон