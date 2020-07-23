Передать показания и оплатить услуги коммунальных служб – преимущества онлайн сервисов

Интерес населения понятен, – ты не тратишь много времени и внимания на мелкие рутинные дела, ежемесячные платежи, регистрации, подачи заявлений, передачи показаний счетчиков, - процессы автоматизированы и доступны в удобное время.

Оплата коммунальных услуг долго ассоциировалась с очередями и наличными платежами. Но сегодня и эта привычка трансформируется: жители скачивают мобильное приложение и с комфортом решают бытовые вопросы, не выходя из дома.

Жителям Липецкой области в этом смысле повезло: в начале апреля текущего года Липецкий областной водоканал перешел на новую расчетно-информационную систему БРИС ЖКХ, разработанную компанией «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» совместно с ПАО Сбербанк. С приходом новой технологии липчанам стало доступно удобное мобильное приложение БРИС ЖКХ.

Какие функции доступны в приложении БРИС ЖКХ

Пользователи нового сервиса могут в режиме онлайн:

- вносить показания счетчиков,

- оплачивать квитанции,

- просматривать всю историю начислений и платежей,

- получать копии ранее выставленных квитанций,

- отслеживать новости и объявления в сфере ЖКХ, а также

- отправлять жалобы и предложения в Липецкоблводоканал.

Как начать пользоваться приложением БРИС ЖКХ

Сервис доступен для бесплатного скачивания в App Store или Google Play. После его установки на смартфон необходимо зарегистрироваться (выбрать Липецкую область, указать номер лицевого счета, фамилию ответственного квартиросъемщика, адрес электронной почты), придумать пароль, ввести код подтверждения, отправленный на указанный e-mail, зайти в приложение с логином (адресом электронной почты) и паролем. На главной странице пользователь увидит свои данные, историю последних платежей и текущую сумму к оплате. Любую квитанцию при этом можно сохранить на мобильное устройство, а подробную информацию о платежах и начислениях с разбивкой по месяцам можно получить во вкладках «Квитанция» и «История».

Важно отметить, что приложение регулярно обновляется и прирастает все новыми функциональными возможностями, причем большинство нововведений основано на пожеланиях и рекомендациях пользователей БРИС ЖКХ.

Фото: пресс-служба АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».