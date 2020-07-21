2020-07-20T18:57:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 21 июля 2020: у 758 пациентов болезнь протекает в легкой форме

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 21 июля
Юлия КЛЮЕВА
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У большинства липчан коронавирус протекает в легкой формеУ большинства липчан коронавирус протекает в легкой формеФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на 21 июля коронавирус выявили у 4 410 жителей Липецкой области. Лечение продолжают 1 013 человек. Из них в больницах лежат 255 липчан. У остальных 758 пациентов болезнь протекает в легкой форме. Поэтому они находятся дома.

За время пандемии в регионе выздоровели 3 377 человек. За минувшие сутки медики выписали еще 9 липчан. У 279 жителей подозревают COVID-19. Спасти не удалось 20 человек. В минувшую субботу, 18 июля, в региональном оперштабе сообщили о смерти 72-летней пенсионерки с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". У нее был сахарный диабет и тяжелая патология сердечно-сосудистой системы.

Напомним, что в области резко сократилось число зараженных. За сутки в регионе заболели 15 человек. Большинство случаев выявили в Липецке - 7. В Задонском районе болезнь подтвердилась у 4 местных жителей. В Грязинском - у 2. В Добринском и Липецком районах по 1 случаю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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