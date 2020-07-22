Липецкая область переходит к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Причем одна из первых в стране. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, ограничения начнут снимать уже в этот четверг, 23 июля.

Снятие ограничений по коронавирусу: в Липецке заработают кинотеатры, кафе и детские лагеря.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в ближайшие дни начнут работать все предприятия торговли и сферы услуг, кафе и рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, гостиницы, откроются учебные заведения. Полностью заработают детские сады. А, предположительно, с 27 июля липчан примут детские оздоровительные лагеря. Со следующей недели откроются все поликлиники и учреждения здравоохранения.

При этом сохранятся некоторые ограничения. Массовые мероприятия - под запретом. Также санитарные врачи рекомендуют липчанам носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.