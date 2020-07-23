Евгения Уваркина: «Наша цель, чтобы в Липецке было интересно жить и работать, приезжать сюда в гости»

Как будет развиваться Липецк?

В ходе неформального брифинга-диалога с представителями СМИ своим видением поделились мэр города и члены ее команды.

Сложить пазл

Легко трудиться тогда, когда рядом достойная команда единомышленников. Сейчас в мэрии идет систематизация работы, она станет четкой и слаженной. Глава города отметила, что Липецк нуждается в такой же энергетике, какой обладают соседние Воронеж и Белгород. И новая амбициозная команда, эта «свежая кровь», умеет находить решение проблемы, двигается с хорошей скоростью. В руководстве города сформированы 4 блока, охватывающие все сферы развития областного центра. В условиях пандемии уже получен опыт возвращения к жизни с существующими ограничениями, и есть понимание, как с этим работать.

За этот год команда увидела весь целостный пазл, который превращается в картину прекрасного города. Он будет правильно собран, но это требует времени.

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Потенциал развития

НЛМК - основной налогоплательщик, и сегодня он активно вкладывается в развитие города и его пространств. Но есть задача – усиливать и возможности малого бизнеса, чтобы развивать городские территории совместно. На формирование комфортной городской среды из федеральных средств планируется в этом году израсходовать 206 млн рублей. Дополнительно, за счет бизнес-сообщества, в этом году привлечено 191 млн внебюджетных средств. Целевой показатель – 54 объекта общественных пространств.

Развиваются все районы города, включая «ядерные» точки притяжения. Идет проработка внешнего вида 18 главных улиц города – они станут привлекательней в архитектурном плане, приведены к общему стандарту.

Спорт, как норма жизни

В 2022-23 гг. по федеральной программе Минспорта «Спорт – норма жизни» в городе будет построен Ледовый дворец, проект которого сделан на внебюджетные средства. Появится (в 2021-22 гг.) гребной центр на реке Воронеж, физкультурно-оздоровительные комплексы в Сселках и при 14-й школе. На 2021 год запланирована реконструкция стадионов «Пламя» и «Динамо». Важная задача – привлечение частных инвестиций для строительства спортивной инфраструктуры – это почти 622 млн рублей. Планируется построить 8 объектов, в числе которых крытый теннисный корт, фитнес-комплекс, центр по мини-футболу на улице Кривенкова. Наглядный пример муниципально-частного партнерства – ФОК в Быхановом саду.

«Мы услышали обратную связь»

В городе 1200 дворов в районе многоквартирных домов плюс частный сектор, привести все это в порядок – сложная задача. Развитие дворовых территорий идет по 2 направлениям – «депутатский миллион» и «инициативное бюджетирование». Несмотря на выпадающие доходы бюджета из-за пандемии (только с начала года свыше 200 млн руб.) здесь цель увеличить объемы финансирования до 100 млн руб. Приоритетно именно мнение и участие жителей МКД, это их пространство. Есть успешные практики, когда жильцы договаривались с УК по содержанию детских площадок, дворовых территорий. Кроме того, сегодня к реализации проектов приступают после общественных обсуждений.

В горадминистрации созданы аккаунты отраслевых департаментов. Регулярно, при участии главы города, разбираются обращения липчан. Время реакции чиновников – минимальное. Фактически произошла перезагрузка отношений мэрии и граждан.

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Мой Липецк, горжусь тобой!

В минувшие выходные Липецк отметил свое 317-летие. Непривычный формат «не массовых» торжеств из-за пандемии не помешал празднествам. День города прошел интересно и насыщенно – были флешмобы и челленджи, выступления музыкантов и диджеев, спортивные мероприятия, долгожданное открытие возрожденного бювета, красочные фейерверки.

И теперь областной центр вновь вернулся в свой привычный трудовой ритм.

Липецком уже год руководит новая команда с амбициозными планами по развитию города. Старт был дан впечатляющий, об основных этапах - в нашей подборке.

ДОРОГИ

Изменилась стратегия их ремонта и содержания, дороги делают многослойными, ведется независимый контроль качества.

В этом году 6 объектов дорожной сети Липецка отремонтируют благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Из бюджетов разных уровней на это выделено свыше 1,3 млрд рублей.

До конца года планируется завершить масштабную реконструкцию проспекта Победы. Практически отремонтирована одна из самых оживленных автомагистралей города на улице Водопьянова.

Преобразятся два участка сокольского направления. На площади Заводской заменят 14,7 тыс. кв. м дорожного покрытия, 6,8 тыс. кв. м пешеходных зон будут выполнены в плитке. Участок улицы Баумана протяженностью 1,6 км расширят до четырех полос для движения.

Всего на приведение в порядок городских дорог выделено порядка 2,2 млрд рублей.

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ШКОЛЫ

Поменялся сам подход к строительству социальных объектов. Уже на этапе проектирования подключаются заказчики – департамент образования и директора школ. Они становятся участником, творцом и контролером проекта.

Сейчас в микрорайоне «Европейский» полным ходом идет строительство новой школы на 800 мест, основные работы завершатся к концу года. Предусмотрены интересные дизайнерские решения и инновационная методика образования. Планируется открытие полилингвальных классов. Стоимость проекта более 563 млн рублей.

Практически завершено строительство школы на 800 мест на ул. 50 лет НЛМК.

ДЕТСАДЫ

Решается вопрос дефицита мест в садиках для малышей. Сейчас в Липецке ведется строительство сразу 3-х детсадов. Учреждения дошкольного образования появятся в развивающихся микрорайонах – «Звездный», «Победа» и «Европейский». Каждый из садиков примет по 350 малышей, в детсадах собственные пищевые и медицинские блоки, музыкальные и спортивные залы. Стоимость каждого такого детсада около 165 млн рублей.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

Преобразившиеся Быханов сад и парк Металлургов (и все это на спонсорские средства) задали тон по обновлению пространств города. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в Липецке ведется благоустройство парка Победы, Верхнего и Нижнего парков, территории Центрального пляжа. Благоустройство ведется с учетом замечаний и предложений липчан.

По программе «Инициативное бюджетирование» установлено спортивное и игровое оборудование на 22 городских территориях. В рамках «Наказов избирателей» в этом году планируется провести частичное благоустройство порядка двухсот дворов Липецка.

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ

Здесь масштабная реконструкция ведется по 3 программам. Уйдут в прошлое пестрые вывески, преобразятся фасады близлежащих домов, проспект станет доступнее для маломобильных граждан. Комплексное благоустройство проспекта - это синергия национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», а также программы «Капитальный ремонт». В будущем этот пилотный для России опыт планируют применять в Липецке и при благоустройстве других пространств.

ЛИПЕЦКИЙ БЮВЕТ

Его новый облик повторяет силуэт первого липецкого бювета, построенного в XIX веке и ставшего визитной карточкой города. Под центральной частью арки – стеклянный купол в форме пирамиды, в центре зала – фигура Петра Великого, который, по преданию обнаружил бьющий из-под земли родник с целебной водой.

Новый всесезонный бювет – полностью благотворительный проект, построен на средства неравнодушных липчан и предпринимателей.

Владимир КУЛИК. Фото автора.