2020-07-24T11:26:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 24 июля 2020: со снятием ограничений откроются летние лагеря

В детских лагерях будет социальная дистанция и другие меры безопасности
Лия МУРАДЬЯН
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Летние лагеря откроются в ЛипецкеЛетние лагеря откроются в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Липецкая область готовится перейти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, после чего откроются детские летние лагеря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городском лагере «Орленок» и в «Солнечном» первая смена начнется уже 29 июля. Оба лагеря уже отремонтировали, обработали от клещей и полностью подготовили к открытию. Стоимость путевок и компенсации для родителей сейчас рассчитывают.

Однако, чтобы снизить риск распространения инфекции, количество детей в отрядах будет вдвое меньше. В том же «Орленке» за одну смену примут только 147 детей, в «Солнечном» – 120. Будут действовать и другие ограничения по коронавирусу: родителям запретят посещать детей, массовых мероприятий не будет, а детские кровати расставят за 1.5 метра друг от друга.

Все будут регулярно дезинфицировать и замачивать посуду в специальном растворе. Социальная дистанция между детьми будет и в столовой, но внутри отрядов ее не будет. Сотрудники пищеблока будут в масках. Между сменами выдержат два дня для полной дезинфекции лагеря.

Кроме этого каждое утро и вечер детям будут замерять температуру, при любых признаках вируса ребенка отправят в инфекционный бокс, а затем передадут скорой. За 3 дня до начала смены все вожатые и другие сотрудники сдадут тест на коронавирус.

А вот палаточные лагеря, по требованию Роспотребнадзора, под запретом до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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