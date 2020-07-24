Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 24 июля 2020: со снятием ограничений откроются летние лагеря

Липецкая область готовится перейти к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу, после чего откроются детские летние лагеря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в городском лагере «Орленок» и в «Солнечном» первая смена начнется уже 29 июля. Оба лагеря уже отремонтировали, обработали от клещей и полностью подготовили к открытию. Стоимость путевок и компенсации для родителей сейчас рассчитывают.

Однако, чтобы снизить риск распространения инфекции, количество детей в отрядах будет вдвое меньше. В том же «Орленке» за одну смену примут только 147 детей, в «Солнечном» – 120. Будут действовать и другие ограничения по коронавирусу: родителям запретят посещать детей, массовых мероприятий не будет, а детские кровати расставят за 1.5 метра друг от друга.

Все будут регулярно дезинфицировать и замачивать посуду в специальном растворе. Социальная дистанция между детьми будет и в столовой, но внутри отрядов ее не будет. Сотрудники пищеблока будут в масках. Между сменами выдержат два дня для полной дезинфекции лагеря.

Кроме этого каждое утро и вечер детям будут замерять температуру, при любых признаках вируса ребенка отправят в инфекционный бокс, а затем передадут скорой. За 3 дня до начала смены все вожатые и другие сотрудники сдадут тест на коронавирус.

А вот палаточные лагеря, по требованию Роспотребнадзора, под запретом до конца года.