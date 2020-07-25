2020-07-24T20:03:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 25 июля 2020: продолжают лечение 922 человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 25 июля
Юлия КЛЮЕВА
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Более 900 липчан продолжают лечение от коронавирусаБолее 900 липчан продолжают лечение от коронавирусаФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию эту субботу, 25 июля, в Липецкой области 4 460 жителей заболели коронавирусом. Лечение продолжают 922 человека. Из них 233 липчан лежат в больницах под присмотром врачей. У 689 пациентов болезнь протекает в легкой форме, поэтому им разрешили остаться дома.

За время пандемии выздоровели 3 517 человек. В минувшую пятницу медики выписали 30 липчан. Под подозрением на инфекцию 195 жителей региона. Зафиксирован 21 смертельный случай.

Напомним, что за сутки COVID-19 выявили у 12 человек. Большинство заразившихся находятся в Липецке - 6 жителей. В Тербунском и Липецком районах по 2 новых случая. В Долгоруковском и Грязинском районах по 1 заболевшему.

Кстати, в регионе приступили к 3 этапу снятия ограничений по коронавирусу. Открываются ТРЦ, кафе и рестораны, организации, которые были закрыты. В полную силу начинают работать детские сады и другие учебные заведения, учреждения здравоохранения. А с 27 июля стартует первая смена в загородных лагерях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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