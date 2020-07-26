2020-07-25T22:38:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 26 июля 2020: уже выздоровели больше 3500 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 26 июля
Лия МУРАДЬЯН
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Коронавирус в Липецкой области, последние новостиКоронавирус в Липецкой области, последние новостиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецкой области продолжает расти число выздоровевших от коронавируса и сокращаться количество активных зараженных. По данным на 25 июля 2020 года в Липецке после COVID-19 выздоровели 3548 человек, на лечение остаются – 905. За текущие сутки выписали 31 переболевшего коронавирусом. Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в Липецке заразились 4474 жителей, 21 человек умер.

Из числа активных зараженных в инфекционных госпиталях лежат 227 больных, 678 лечатся дома, оставаясь на изоляции. Также существенно снижается количество людей с подозрением на выделение вируса, сейчас в больницах с признаками инфекции находятся 147 человек.

За минувшие сутки в регионе выявили 14 новых зараженных. В районах новые случаи заражения фиксируют все меньше. Из последних 10 зараженных зарегистрировали в Липецке, 3 – в Хлевенском районе и 1 – в Добровском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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