НЛМК завершил переработку шлакового отвала

Новолипецкий металлургический комбинат завершил проект по переработке шлакового отвала на площади 25 га и общим весом накопленных вторичных ресурсов 5 млн тонн.

Шлаковый отвал начал формироваться с момента запуска на левом берегу реки Воронеж первой доменной печи в 1934 году. Доменный шлак сливался на специальной площадке вдали от жилого сектора и постепенно накапливался, часть перерабатывалась для нужд дорожного строительства. Полную переработку отвала начали в 2018 году и завершили всего за два года.

Примерно десятая часть вторичных ресурсов в отвале - металлический лом разных фракций, который в процессе переработки был извлечен методом магнитной сепарации. Полученное сырье было использовано для производства чугуна и стали, оставшиеся пустые породы – в качестве материалов для строительства.

«НЛМК стремится создать замкнутый цикл на производстве. Для этого мы максимально используем вторичные ресурсы вместо дорогостоящего ископаемого сырья. Пример такого подхода – переработка шлакового отвала. Сейчас в программе рециклинга НЛМК несколько десятков проектов», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.